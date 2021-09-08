勸架被拒絕又不斷罵 他竟持酒瓶猛擊她頭部

台中市民何姓男子去年見王女與蘇男生交通事故，上前勸架遭王女拒絕，竟惱羞成怒，持酒瓶不斷猛擊王女頭部成傷，又以三字經辱罵員警，檢方依殺人未遂罪起訴，何否認有殺人犯意，辯稱「王女一直再罵，我是在嚇她」，法官以何男為中壯年男性，酒瓶為易碎物，攻擊力道應為兇猛，但酒瓶未破裂，認定何男無殺人犯意，改依傷害罪判刑2年；侮辱公務員罪判處拘役40日；恐嚇罪判刑4月。

判決書指出，何男（51歲）與鄰居張男為同樓層住戶，去年3月27日中午，在張位於中市北區住處，以手持菜刀揮砍張住處紗門，並恫稱「我們每天都相遇的到，你出來說清楚」，致張心生畏懼而不敢出門，而委請路人協助報警處理。

去年7月20日中午，何男在中市北區太平路與五順街口，因見王女與蘇男發生交通事故，酒後上前欲勸和，遭王女拒絕而惱羞成怒，當場以拳腳毆打王女，又拉扯她的頭髮，將她壓制在地後，持酒瓶不斷猛擊王女頭部，致王女受有後頭皮撕裂傷約5公分併皮下血腫、右側臉部挫傷、背部挫傷疼痛併左肩疼痛、左膝挫傷血腫及雙手挫傷等傷害。

台中市警二分局文正派出所彭姓、葉姓員警獲報後前往處理，何男以「幹你娘機掰」當場辱罵2名員警。經張男、王女、及2名員警提告。檢察官依殺人未遂等罪起訴。

台中地院開庭時，何男辯稱「我沒有要致王女於死，我看到王女流血就停手，她一直再罵，我是在嚇她」。何的律師辯稱當日何男酒喝多而自我控制能力降低，因不滿王女態度及行為，故先拉扯王女，並非一開始就攻擊頭部，且亦非僅針對頭部攻擊，何男與王女素不相識、無冤無仇，且參以王女傷勢、空酒瓶未破損等情，施力力道不足致人於死。