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割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

詐領保險費1百多萬元 三總牙醫師李宗益遭聲押禁見

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，在其他診所駐診時，涉嫌與診所牙醫師林伯勳合謀，詐領健保給付約100多萬元，台北地檢署昨指揮調查局桃園市調查處兵分4路搜索，複訊後依刑法偽造文書及詐欺等罪向法院聲請羈押禁見。

至於林伯勳、李妻張嘉倫各以100萬交保併限制出境出海，護士白淑文則以10萬元交保。

根據三軍總醫院的官網，李宗益現職為三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師，專長為全人口腔照護、口腔黏膜疾病診斷及一般牙科治療，同時也在國防醫學院牙醫學系擔任兼任講師。

檢調獲報，指李宗益近一年私下與診所牙醫師林伯勳等人合謀合謀，詐領健保給付約100多萬元，檢察官昨指揮調查局桃園市調查處兵分4路搜索，全案朝涉犯刑法偽造文書及詐欺等罪嫌方向偵辦。據了解，全案與三軍總無關。

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，在其他診所駐診時，涉嫌與診所牙醫師林伯勳合謀，詐領健保給付約100多萬元，台北地檢署複訊後依刑法偽造文書及詐欺等罪向法院聲請羈押禁見。圖／本報資料照
三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，在其他診所駐診時，涉嫌與診所牙醫師林伯勳合謀，詐領健保給付約100多萬元，台北地檢署複訊後依刑法偽造文書及詐欺等罪向法院聲請羈押禁見。圖／本報資料照

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