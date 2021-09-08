詐領保險費1百多萬元 三總牙醫師李宗益遭聲押禁見

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，在其他診所駐診時，涉嫌與診所牙醫師林伯勳合謀，詐領健保給付約100多萬元，台北地檢署昨指揮調查局桃園市調查處兵分4路搜索，複訊後依刑法偽造文書及詐欺等罪向法院聲請羈押禁見。

至於林伯勳、李妻張嘉倫各以100萬交保併限制出境出海，護士白淑文則以10萬元交保。

根據三軍總醫院的官網，李宗益現職為三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師，專長為全人口腔照護、口腔黏膜疾病診斷及一般牙科治療，同時也在國防醫學院牙醫學系擔任兼任講師。