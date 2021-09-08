女童噴槍致死二審認父故意重判10年 生父提上訴爭清白

前年1月高雄3歲鄧姓女童和生父鄺姓男子到自助洗車場洗車，遭空氣噴槍灌氣而死，橋頭地方法院認為鄺男故意傷害罪證不足，依過失致死罪判1年10月；高等法院高雄分院推翻一審認定，判定是鄺父朝女童口腔灌入高壓氣體致死，改依對兒童犯傷害致死罪判處10年徒刑。鄺男不服遭重判，認為沒有故意傷害女兒，已向最高法院提上訴，盼證自己清白。

鄧母與鄺男2015年底生下女童，事發當天鄺男開車載女童到高雄自由路加油站洗車，女童卻陳屍右前座，解剖發現肺臟破裂出血、心臟氣體栓塞致死，死因為高壓氣體灌入胸腔所致。

橋頭地院認為事發時女童坐右前座，噴槍握把有女童DNA，不排除女童誤觸噴槍，依過失致死判刑，鄺男也否認動手。鄧母不服，請求檢方上訴二審。

二審高分院合議庭根據跡證重新判斷，噴槍最窄處5.5公分，女童手指最長5.3公分，按壓須施力7.7公斤，女童才3歲，無力單手使用噴槍，縱使用雙手，根據台大醫院鑑定報告，成人、兒童喉頭受異物刺激，肌肉會緊縮造成嘔吐或不適，女童早在高壓氣體灌入前就會鬆手。

法官根據監視畫面發現噴槍管線未晃動，看不出女童把玩、碰觸噴槍，認定從頭到尾都是由鄺男將噴槍放入女童口中灌入高壓氣體。改依故意對兒童犯傷害致死罪，從重判處10年徒刑。