打著吳敦義名號招搖撞騙220萬 建研會女幹部判刑定讞

北市昌記銀樓負責人李依玲2017年間擬成立車是美公司，工商建設研究會幹部蔡秀娥訛稱能請吳敦義剪綵，但得送吳敦義夫妻和他胞妹「3件大禮」。李女當真，交給蔡女3件約120萬元的彌勒佛翡翠墜子，也請對方轉送價值100萬的古錢助吳選總統。一審依詐欺取財罪判蔡女7月徒刑與6月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回她上訴定讞。

蔡秀娥從事汽車租賃生意，她因擔任中華民國工商建設研究會、台灣工商聯合企業聯合會的幹部，結識前副總統吳敦義和他胞妹吳素真。

李依玲2017年間想成立車是美公司，當年2月間，蔡秀娥向她說「吳敦義與我關係很好」，宣稱可以幫忙建立關係，並請吳來替新公司剪綵。蔡秀娥開口向李女要「3件大禮」，說是要送給吳敦義夫妻與吳素真，不過蔡秀娥在拿到3件彌勒佛翡翠墜子後，並未送給吳家人。

同年6月，蔡秀娥又向李依玲佯稱「吳敦義要競選總統，要來拿贈送給競選志工的『志工禮』」，李女還因此拿出20件、每件5萬元的平安扣古錢。

一個月後，李女因蔡女的介紹而加入建研會，有學長提醒她可能被騙。吳素真聽聞此事，2018年4月17日邀李女到律師事務所詢問詳情，這才東窗事發。

蔡秀娥否認詐欺，還說她是本著「人性本善」的信念跟人相處，到處幫助別人，她幫助李女加入建研會，但沒想到對方到處跟人起紛爭，被她發現後還惡意重傷她、設計她上法庭。蔡女說，如果自己真是品德有瑕疵，怎麼可能長期擔任諸如北京清華大學台灣校友會財務長等重要職位，並指自己有收入、不需要詐騙。

李依玲表示，她一直都把蔡秀娥當好人，她沒有追問對方，如果對方真的沒有拿給吳敦義、或是拿去賣，可能是有難言之隱；但直到吳素真告知蔡秀娥否認拿東西，她覺得對方睜眼說瞎話，才會提告。