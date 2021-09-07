陳瑩兒生殖器遭同學踢傷 校方：已進入司法程序

民進黨立委陳瑩臉書發文提到，她的孩子生殖器無緣無故被同學踢到流血，還動手術縫合，對方不聞不問，並透過台東縣議員希望和解。學校表示，案件進入司法程序，不便表示意見。

立法委員陳瑩今天在臉書貼文表示，當初原本好心想說給對方一個機會，免得年紀輕輕滿18歲就留下前科，她留手機號碼給對方的母親，沒想到等了幾個月不來談和解，直到調解委員會把案件退回地檢署，現在才找縣議員要來跟她談和解。

陳瑩也說，監視器拍得一清二楚，當時走廊上就他們2個人，然而她不明白，那天在地檢署時，對方母親還要求檢察官要傳喚其他同學來作證，硬說她的孩子被踢完以後還在笑，完全無法理解這名媽媽到底是什麼神邏輯。

陳瑩表示，今天應孩子要求把這件事寫在臉書上，弱勢的孩子更渴望有一份公道，身為母親的她得好好想一想，剩下1個月可以撤回告訴的時間，和這名只想付新台幣1萬元，又以為找縣議員來就可以大事化小小事化無的母親，「我該怎麼做才是最好？」

學校表示，目前案件已進入司法程序，交給司法單位調查。受對方家長委託的台東縣議員，記者撥打4次電話均未接，line留言也未回。