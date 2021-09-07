行政執行署全國聯合拍賣 拍定金額逾2億元
法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行「123聯合拍賣會」，適逢中秋節前，拍定金額高達新台幣2億133萬6549元。
行政執行署發布新聞稿指出，各分署今天拍賣各廠牌小客車與小貨車，以及重型機車、中古鋼琴、平板電腦、高爾夫球袋等各式動產，拍定金額共176萬餘元。
不動產部分，台北分署以3456萬餘元拍定位於台北市忠孝東路巷內的住宅，其餘分署也成功賣出多筆土地、建物，不動產拍定金額合計1億9957萬餘元。
行政執行署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間應共同遵守相關防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離以及落實實聯制，各分署也會提供符合防疫規範的拍賣場所，讓民眾安心投標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言