行政執行署全國聯合拍賣 拍定金額逾2億元

法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行「123聯合拍賣會」，適逢中秋節前，拍定金額高達新台幣2億133萬6549元。

行政執行署發布新聞稿指出，各分署今天拍賣各廠牌小客車與小貨車，以及重型機車、中古鋼琴、平板電腦、高爾夫球袋等各式動產，拍定金額共176萬餘元。

不動產部分，台北分署以3456萬餘元拍定位於台北市忠孝東路巷內的住宅，其餘分署也成功賣出多筆土地、建物，不動產拍定金額合計1億9957萬餘元。

行政執行署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間應共同遵守相關防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離以及落實實聯制，各分署也會提供符合防疫規範的拍賣場所，讓民眾安心投標。