台南法拍會進帳1380萬元 南區華廈2戶以850萬拍出

台南房市夯，行政執行署台南分署今天下午舉行法拍會，總計拍出5筆土地、建物3筆，另拍出3部轎車等物，總計拍賣價金1380萬餘元，其中南區中華西路一段華廈兩戶為第3次拍賣，底價分別為387萬元及315萬1千元，經開標後分別以435萬9999元及413萬9999元拍出，是今天拍賣最高價的標的物，尾數9999元也是博好采頭。

台南分署指出，南區中華西路一段華廈兩戶是第3拍，屋主是公司擔保人，因公司欠稅未繳而被法拍，經行政執行官開標後分別以435萬9999元及413萬9999元拍出，分別以高出底價48萬9999元、98萬8999元拍出，各界看好台南房市。

此外，動產部分，2003年份BMW大七，因車輛尚欠稅罰12萬元，最後以3萬7000元拍出，另有古玉貔貅、盆栽、高爾夫球組、3C用品等也拍出，總計拍賣價金為1380萬164元。

台南分署表示，2014年份TOYOTA ALTIS轎車，由於該車輛僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，吸引民眾競標，但是最後仍因出價未達底價而流標，下次將進行第2次拍賣，直接下殺5折起，請有興趣民眾持續關注。