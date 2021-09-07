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醫院駐衛警、照服員在自家大廳互毆 提吿傷害遭訴
黃姓駐衛警、陳姓照顧服務員，今年6月間在台北市北投區同一家醫院服務，竟因言語不快，爆發肢體衝突，在醫院大廳互毆成傷，相互提告傷害。士林地檢署偵結，認為2人事後都推卸責任，依照監視器畫面等證據，均涉犯傷害罪嫌，依法起訴。
起訴指出，今年6月12日上午9時許，黃姓駐衛警、陳姓照服員在醫院1樓大廳管制處，因細故爆發口角，陳遭黃男猛推，心生不滿出手或持鐵椅子毆打黃，現場王姓駐衛警目睹上前阻擋陳，陳退去後，黃男情緒未撫平，竟在數分鐘後，上前徒手追打、踹踢陳男，或用勒頸方式反擊。
2人互毆後，造成黃男頭部、右臉、眼窩鈍挫傷、疑似腦震盪，陳男則是頭部外傷、手部挫傷、右前臂扭挫傷等，2人均至警局提告，也辯稱自己是「正當防衛」指控對方先動手，黃姓駐衛警再加碼提告，陳打人涉嫌妨害公務。
檢察官認定，雙方互相指訴歷歷，但經診斷證明、醫院監視器畫面顯示，2人聲稱正當防衛是卸責之詞，不採信，認定均涉犯傷害罪嫌，依法起訴。妨害公務部分，醫院駐衛警，不具有公務員身分，無妨害公務之適用。
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