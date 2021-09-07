聽新聞
test
0:00 / 0:00
3456萬7899元「黃金連號標金」 法拍忠孝東電梯大樓
法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，台北市忠孝東路四段的電梯大樓「二拍」減價後，以連號特殊黃金拍賣價3456萬7899元拍定，拍定金額比原定底價還要高出176萬元。
此外，台北市文山區保儀路公寓，「美麗華」集團名下土地等不動產、玉飾精品、服飾配件、手套口罩組等也順利售出，總計賣得5641萬3956元。
台北分署說，日前為因應疫情暫停的拍賣會，今天恢復正常，引來熱烈買氣，多筆不動產均以高價拍定，除忠孝東路四段電梯大樓拍賣物件外，保儀路的2間公寓也分別以1086萬9999元、957萬1000元金額拍出。
欠稅大戶美麗華集團「二董」黃春發名下位於台北市中山區北安段三小段的土地，另以125萬988元脫標，相關不動產拍定總金額為5625萬9886元。
台北分署還說，動產部分買氣也不差，百貨專櫃展售的各式胸針、耳丁、領帶夾、玉戒等精品159件全部一掃而空，平價服飾配件也售出，拍出價為15萬4070元，分署整日聯合拍賣動產與不動產，共拍定5641萬3956元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言