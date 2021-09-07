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3456萬7899元「黃金連號標金」 法拍忠孝東電梯大樓

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，台北市忠孝東路四段的電梯大樓「二拍」減價後，以連號特殊黃金拍賣價3456萬7899元拍定，拍定金額比原定底價還要高出176萬元。

此外，台北市文山區保儀路公寓，「美麗華」集團名下土地等不動產、玉飾精品、服飾配件、手套口罩組等也順利售出，總計賣得5641萬3956元。

台北分署說，日前為因應疫情暫停的拍賣會，今天恢復正常，引來熱烈買氣，多筆不動產均以高價拍定，除忠孝東路四段電梯大樓拍賣物件外，保儀路的2間公寓也分別以1086萬9999元、957萬1000元金額拍出。

欠稅大戶美麗華集團「二董」黃春發名下位於台北市中山區北安段三小段的土地，另以125萬988元脫標，相關不動產拍定總金額為5625萬9886元。

台北分署還說，動產部分買氣也不差，百貨專櫃展售的各式胸針、耳丁、領帶夾、玉戒等精品159件全部一掃而空，平價服飾配件也售出，拍出價為15萬4070元，分署整日聯合拍賣動產與不動產，共拍定5641萬3956元。

台北分署以3456萬7899元拍出的忠孝東路四段電梯大樓。圖／台北分署提供
台北分署以3456萬7899元拍出的忠孝東路四段電梯大樓。圖／台北分署提供

北市 拍賣會

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