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收貨簡訊遭植入惡意程式盜個資詐財 檢調約談共犯偵辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

詐騙集團利用發送「查詢收貨」簡訊吸引民眾點擊網路連結，致手機被植入惡意程式盜取銀行資料，再盜走存款、盜刷信用卡，不法所得約100多萬元。台北地檢署今再度指揮調查局資安工作站，兵分10路搜索並約談共犯林祺富等5人到案，全案朝刑法妨害電腦使用及洗錢等罪嫌方向偵辦。

檢調獲報，詐騙集團冒稱商店發貨，附「查詢進度」網路連結引誘點擊，吸引被害人上當。主嫌戴宏宇、王泓仁等2人涉於2019年7月、8月間，以內含木馬程式「chrome.apk」簡訊發送至不特定人手機。

簡訊內容提及：「您在本店訂購的貨品已派發請查收」並附加「duckdna.org」民眾若點選網址，就會被植入惡意程式。檢調追查，該程式一旦植入即便將手機內各項資料，包括網路銀行帳號密碼、電子郵件帳密等個資，上傳雲端硬碟供戴男等人取用。

檢調懷疑，戴男等人另攔截網銀傳送給客戶「簡訊認證碼」，冒用客戶帳號進行「非約定帳戶」轉帳功能，盜轉被害人存款，或盜刷被害人信用卡；同時，惡意程式還能攔截銀行信用卡消費認證密碼簡訊，以便成功核對資料盜刷。

戴男等人藉此將高達90萬多元民眾存款轉進私人口袋。為詐騙更多人，戴男等人還將不法所得購買簡訊發送點數，降低犯罪「成本」。此外，檢調追查，王男也於7月間，以同樣方式，取得民眾信用卡資料後，盜刷10萬餘元購買遊戲點數。

檢調以IP位址追查，發現戴男透過架設於日本的VPN，竊取、登入銀行客戶網銀帳號，而王男利用同樣「跳板」與親友IP，再將盜刷購買來的遊戲點數存入與戴男共用帳戶。

檢調繼去年11月13日約談戴男、王男等人後，今搜索並約談負責將遊戲點數變現的林男等人到案，以釐清金流及帳戶等相關資訊及手法，預計晚間移送複訊。

詐騙集團利用發送「查詢收貨」簡訊吸引民眾點擊網路連結，致手機被植入惡意程式盜取銀行資料，再盜走存款、盜刷信用卡，被害人約100多萬元。台北地檢署今再度發動偵查行動。圖／本報資料照
詐騙集團利用發送「查詢收貨」簡訊吸引民眾點擊網路連結，致手機被植入惡意程式盜取銀行資料，再盜走存款、盜刷信用卡，被害人約100多萬元。台北地檢署今再度發動偵查行動。圖／本報資料照

盜刷 詐騙集團 信用

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