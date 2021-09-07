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「有電勿近」貼高高...男子遭烏來電纜線電死 台電得賠千萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子羅繼高和妻子敬麗瓊在烏來山區購地，夫妻2015年1月和白姓男子前往探看，羅卻被斷裂的電纜線電擊昏厥，不治身亡。敬麗瓊和4個小孩提損害賠償訴訟，最高法院判台電應賠償5人醫藥、喪葬費和慰撫金共1069萬624元確定，但仍有部分發回。台灣高等法院更一審今再判台電賠償35萬4468元。

圖為台電示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照
圖為台電示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照

羅繼高2015年1月22日中午與妻子、白姓男子到烏來，但台電設置的電線杆電纜線卻斷裂懸落，羅經過時遭電擊而昏厥，休克。敬麗瓊當時表示，斷裂的高壓線打在手背，電由丈夫的手到身體、五臟六腑，再從大腿爆出來。

台電則認為，這起事故是天災，有不可抗力的因素，台電公司已依照相關作業規範定期派員巡勘，電杆上已標示「有電勿近」的警語，羅繼高仍以手部碰觸電纜線，以致受到電擊，指羅對事故發生有過失。

同行的白姓男子則說，羅姓夫妻在在山裡買一塊土地，他們想要整地，委託他找工人巡視。白說，因他對地形較了解，因此在前面開路，後來卻聽到一聲尖叫「啊！」，這才發現羅倒在地上。白說，電線杆上的「有電勿近」貼在很高的樹旁，不是人直視的位置，台北地院認為羅繼高並無隨意行走而自招危險。

高院更一審認為，羅繼高因台電疏於維護電力設備，導致他因電纜線斷裂懸落而遭電死，羅死亡前一年度經證明的收入為67萬餘元，顯然不足以支應以2015年度新北市平均每人每月消費支出額2萬315元計算的一家6口年度總花費，台電抗辯應以內政部公告的2015年度新北市每月最低生活費1萬2840元為敬麗瓊等5人得請求扶養費的計算基準，可以採信。

而敬麗瓊在羅繼高死亡年度的財產總額約640萬餘元，扣除應負擔的子女扶養費外，還有308萬餘元，高於敬婦得請求的扶養費數額。高院更一審認為敬婦應可以自己財產維持生活，不得請求台電給付扶養費。

男子羅繼高和妻子敬麗瓊在烏來山區購地，夫妻2015年1月和白姓男子前往探看，羅卻被斷裂的電纜線電擊昏厥，不治身亡。圖／取自udn tv
男子羅繼高和妻子敬麗瓊在烏來山區購地，夫妻2015年1月和白姓男子前往探看，羅卻被斷裂的電纜線電擊昏厥，不治身亡。圖／取自udn tv

台電 烏來

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