老屋370萬修繕工程由他獨攬修到漏水 夢想新家淪惡夢

簡姓男子要翻新自家透天厝，用370多萬元找來陳姓師傅全棟翻新加增建，沒料簽約後竟成惡夢開端。工程前年1月動工後，因多次遭檢舉而被迫停工，陳男申請建照後復工，又不請工班，300多萬元的工程全由他1人獨攬，修繕好的房間禁不起風雨，屋內嚴重滲水，水泥剝落嚴重，工程延期437天，簡男等了1年半還無法搬入新家，氣到提告求償183萬餘元，高雄地方法院審理後，陳沒提出辯駁，判陳男需賠償簡男求償的損失。

判決指出，前年初簡男要翻新自家透天厝，工程在前年1月動工，預計5月31日前完工，工期約4個多月，簡男、陳男都有簽約。只是動工後明明是增建工程，依規定需要申請建照，陳男卻採一般修繕施工，後來被鄰居發現違規施工，多次檢舉導致工程停工。

後來陳男申請建照後工程復工，但開工以來從不找工班協助，300多萬工程全由他一人全包，簡男發現陳男能力太差，常常任意停工，原本4個月就能完工的工程，硬是拖到隔年農曆年後。

後來簡男還發現，陳男沒有處理好房子防水工程，前年5月梅雨季期間，屋內2、3樓房間禁不起風雨，外牆油漆不僅「起泡」，屋內也嚴重滲水，油漆完的牆面嚴重剝落，整間房子等了1年半還無法完工入住，原先家具因年久未用損壞，他還得在外長期租屋，期盼的新家成了惡夢。

簡不滿前後付了5期工程款共350萬，等了1年半房子還沒辦法完工，認為陳男明明沒能力完工，還和他簽約，已付工程款扣除工程逾期金、11個月在外租屋費用及瑕疵部分修補費等，向陳男求償183萬元。