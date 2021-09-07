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不滿分手女友與人結婚 雇人砸店及散發私密照

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

澳門籍黃姓男子因不滿黃女與他分手後，旋即與陳男結婚，並與陳男經營2家燒肉店，黃男與友人吳女雇用楊男等人，前往這2家燒肉店砸玻璃，並在店外散發黃男拍攝黃女的私密照片，寫著渣男陳女渣女黃女，男的黑心錢綠帽常戴、女的做婊仔騙錢的傳單，台中地檢署今天依散布猥褻物品、毀損、加重誹謗等罪嫌起訴吳女、楊男、林男、邱男等4人。

起訴書指出，黃男（澳門籍，通緝中）不滿黃女與他分手後，與陳男結婚，並與陳男在中市公益路與華美街共同經營2家燒肉店，竟以20萬至30萬元代價，與友人吳女（38歲）謀議找人到這2家燒肉店張貼傳單及砸玻璃。

吳女再以4至6萬元代價，找綽號「恐龍」，「恐龍」再找「猴子」，「猴子」再找楊男（30歲）、林男（20歲）、邱男（30歲）等人，由黃男傳送他於香港地區處所拍攝黃女的私密部位照片，載有燒肉店老闆娘3P實錄合集、全台發行、全住請看、尋人欠債還錢，渣男陳女渣女黃女、男的黑心錢常戴綠帽、女的做婊子騙錢等電子檔給吳女。

吳女再列印傳單交給猴子，猴子再交給楊男等人，於今年元月28日凌晨、2月6日凌晨，苛往這2家燒肉店，持擊破器砸破燒肉店玻璃，並將載有黃女私密照的傳單灑在店門口附近。事後，猴子匯款2萬5000元給楊男，楊將其中2000元分給邱作為報酬。經被害人黃女、陳男報警，員警循線查獲吳女、楊男等人。

澳門籍黃姓男子，不滿黃女與他分手後，旋即與陳男結婚，並與陳男經營2家燒肉店，黃男僱人前往燒肉店砸玻璃，並在店外散發黃女私密部位照片，台中地檢署今天起訴砸店的楊男等人，並發布通緝黃男。圖／本報資料照。
澳門籍黃姓男子，不滿黃女與他分手後，旋即與陳男結婚，並與陳男經營2家燒肉店，黃男僱人前往燒肉店砸玻璃，並在店外散發黃女私密部位照片，台中地檢署今天起訴砸店的楊男等人，並發布通緝黃男。圖／本報資料照。

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