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小三辯不知他已婚 婆婆疼媳婦...稱有告知兒子已婚

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

曾姓男子婚外情，與李女到摩鐵嘿咻多次，經妻子張女請求損害賠償，曾辯與李女僅為一般朋友，但曾主動向張女承認「我是有第三者 ， 所以我該死」；而李女辯稱不知曾男已婚，張女的婆婆證稱主動聯繫李女告知兒子已婚，台中地院法官以曾男、李女侵害張女的配偶權，判決2人連帶賠償張女新台幣35萬元，可上訴。

張女主張，曾男與她2018年1月初結婚，竟於2019年3月起至2020年12月間雙方離婚時。與李女發生婚外情，期間至少發生6 至7 次性行為，而李女明知曾男已婚，2人侵害她的配偶權，遂請求損害賠償，要求2人連帶賠償100萬元。曾男辯稱與李女僅為一般朋友；李女辯不知道曾男已婚。

法官以曾男以通訊軟體「LINE」與張女對話紀錄內容，先後於2019年10月15、16日、同年11月2日及2020年3 月4 日，向張女承認「我實話說 我不敢說外面有人」、「啊對了 不過髒歸髒，我跟人怎麼樣我有帶套」、「那是當時外遇啊」、「我有帶套，沒有每次」 、「任何事都會說到我跟他的事，對，我是有第三者，所以我該死」。

李女雖辯稱她不知曾男已婚，但曾男的母親楊婦曾於2019年10、11月間，主動聯繫李女並告知兒子己婚，且曾男承認有帶李女返回他的住處，李女豈可能不知曾男為已婚的人，因此法官認李女狡辯。

法官審酌，曾男與李的行為顯已逾越普通朋友正常社交往來，超出社會一般通念所能容忍範圍，破壞張女的配偶權，致張女精神受痛苦，因此判決2人連帶賠償張女新台幣35萬元。可上訴。

曾姓男子婚外情，與李女到摩鐵嘿咻多次，經妻子張女請求損害賠償，台中地院法官以曾男、李女侵害張女的配偶權，判決2人連帶賠償張女新台幣35萬元。可上訴。圖／本報資料照
曾姓男子婚外情，與李女到摩鐵嘿咻多次，經妻子張女請求損害賠償，台中地院法官以曾男、李女侵害張女的配偶權，判決2人連帶賠償張女新台幣35萬元。可上訴。圖／本報資料照

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