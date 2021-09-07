快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全力防堵非洲豬瘟 徐國勇今赴移民署慰勤

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

移民署防堵非洲豬瘟入侵，二周來查獲不明來源豬肉製品99件，總重1108公斤，內政部長徐國勇今上午赴移民署慰勉，也感謝移民署人員守護台灣豬及產業安全，阻絕豬瘟傳播的管道。

為防堵非法走私肉品及加工肉製品從豬瘟疫區輸入，阻絕病毒傳播，移民署全面動員人力，查獲不明來源豬肉製品99件，當中已有5件驗出非洲豬瘟病毒陽性。其中，新竹市專勤隊透過網路及臉書訊息，於日前查獲32公斤越南豬肉製品，其中有18公斤的火腿及脆骨捲驗出非洲豬瘟「陽性」，循線向上溯源追查進口商，一舉於倉庫查獲越南豬肉製品212公斤，並報請檢察官指揮偵辦。

搜索3處、拘提3名涉嫌人，再查扣越南豬肉製品78公斤，3次合計查獲總重量322公斤，其中，67.5公斤已驗出非洲豬瘟病毒；另有混雜豬肉的雞肉絲119.3公斤與日前在高雄岡山驗出豬瘟病毒陽性的產品外包裝相同，疑為同一批，也正在檢驗中。

內政部表示，移民署各縣市專勤隊除透過多元及多語管道，掌握相關查緝來源及線索外，並積極與地方政府警政、衛政及農政等單位通力合作，加入地方查緝民生犯罪平臺小組，並建立聯繫管道，從上、中、下游全面阻絕來源不明走私豬肉製品，並從宣導、蒐集線索及查緝等三管齊下，透過7國語言的宣導圖卡、影片，加強清查網購、臉書、食品行、餐廳、小吃部及倉儲業者，從8月24日以來動員8632人次，查察2408處，共查獲不明來源豬肉製品1108公斤，因查獲數量龐大，影響社會經濟層面甚鉅，徐國勇極為肯定。

中秋節將至，徐國勇呼籲國人及新住民朋友們，不要從越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅、肉品或含肉類加工食品來台，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網，若違規最高可裁處100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

圖／內政部提供
圖／內政部提供

移民署 非洲豬瘟

延伸閱讀

非洲豬瘟防疫亮新招 獲臉書合作下架一頁式廣告

警大開學迎85周年校慶 校長陳檡文等7警官獲頒傑出校友

蘇揆大動作接見8警局長惹人事角力聯想 徐國勇回應了

捐4部消防救助器材車 徐國勇感謝國策顧問挺消防

相關新聞

哥哥被反鎖爬進屋竟遭剁斷氣管 思覺失調弟判15年刑

徐姓男子拉下家中鐵門午睡，哥哥與父母不得其門而入，徐兄爬窗進屋，疑吵到弟弟睡覺，遭割斷氣管動脈。父母請鎖匠開門，驚見大兒...

憲法訴訟新制度將上路 法官：司法人力不足恐成難題

「憲法訴訟」這個名詞對於大眾來說可能稍顯陌生，但如果是談到《大法官案件審理法》，大家可能就會拍一下額頭地恍然大悟，尤其前幾年關於同性婚姻合法化的釋字第748號解釋，絕對是台灣人權路上的一道里程碑。

英籍男母語罵台警「你沒有生殖器」 賠3萬換緩刑

英國籍孫姓男子搭計程車與司機爭執，員警到場，孫罵「FUCKYOU、YOUDON'T HAVE PENIS」被訴妨害公務罪...

小三辯不知他已婚 婆婆疼媳婦...稱有告知兒子已婚

曾姓男子婚外情，與李女到摩鐵嘿咻多次，經妻子張女請求損害賠償，曾辯與李女僅為一般朋友，但曾主動向張女承認「我是有第三者 ...

全力防堵非洲豬瘟 徐國勇今赴移民署慰勤

移民署防堵非洲豬瘟入侵，二周來查獲不明來源豬肉製品99件，總重1108公斤，內政部長徐國勇今上午赴移民署慰勉，也感謝移民...

鄰居夫妻影射他是「狗」 失控血刃釀1死1傷判22年定讞

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期因土地齟齬，去年7月3日他不滿遭影射是「狗」，拿出隨身刀械朝鄰居夫婦攻擊，陳姓鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。