全力防堵非洲豬瘟 徐國勇今赴移民署慰勤
移民署防堵非洲豬瘟入侵，二周來查獲不明來源豬肉製品99件，總重1108公斤，內政部長徐國勇今上午赴移民署慰勉，也感謝移民署人員守護台灣豬及產業安全，阻絕豬瘟傳播的管道。
為防堵非法走私肉品及加工肉製品從豬瘟疫區輸入，阻絕病毒傳播，移民署全面動員人力，查獲不明來源豬肉製品99件，當中已有5件驗出非洲豬瘟病毒陽性。其中，新竹市專勤隊透過網路及臉書訊息，於日前查獲32公斤越南豬肉製品，其中有18公斤的火腿及脆骨捲驗出非洲豬瘟「陽性」，循線向上溯源追查進口商，一舉於倉庫查獲越南豬肉製品212公斤，並報請檢察官指揮偵辦。
搜索3處、拘提3名涉嫌人，再查扣越南豬肉製品78公斤，3次合計查獲總重量322公斤，其中，67.5公斤已驗出非洲豬瘟病毒；另有混雜豬肉的雞肉絲119.3公斤與日前在高雄岡山驗出豬瘟病毒陽性的產品外包裝相同，疑為同一批，也正在檢驗中。
內政部表示，移民署各縣市專勤隊除透過多元及多語管道，掌握相關查緝來源及線索外，並積極與地方政府警政、衛政及農政等單位通力合作，加入地方查緝民生犯罪平臺小組，並建立聯繫管道，從上、中、下游全面阻絕來源不明走私豬肉製品，並從宣導、蒐集線索及查緝等三管齊下，透過7國語言的宣導圖卡、影片，加強清查網購、臉書、食品行、餐廳、小吃部及倉儲業者，從8月24日以來動員8632人次，查察2408處，共查獲不明來源豬肉製品1108公斤，因查獲數量龐大，影響社會經濟層面甚鉅，徐國勇極為肯定。
中秋節將至，徐國勇呼籲國人及新住民朋友們，不要從越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅、肉品或含肉類加工食品來台，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網，若違規最高可裁處100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。
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