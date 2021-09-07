謝長廷提告求償百萬二審 羅智強聲請吳釗燮作證

台北巿議員羅智強臉書貼文批評駐日代表謝長廷逼死外交官蘇啟誠，謝長廷提告求償100萬元，一審敗訴後提上訴，二審日前開庭，羅智強出庭並聲請傳喚外交部長吳釗燮作證。

二審台灣高等法院法官庭末諭知9月27日開庭，當天傳喚（上訴人聲請）外交部駐日代表處官員張瑞麟及台灣日本關係協會秘書長郭仲熙出庭作證；是否傳喚吳釗燮作證部分，待合議庭評議後決定。

羅智強委任律師及謝長廷委任律師在庭上，就監察院民國108年間所做「已故大阪辦事處長蘇啓誠」調查報告，吳釗燮受監察委員調查時陳述駐日代表處與各館處的權限，以及吳釗燮有無與謝長廷曾討論人事調動等爭辯；羅智強為此聲請傳喚吳釗燮出庭作證。

全案緣於，107年9月颱風燕子侵襲日本，導致多名台灣旅客滯留關西國際機場引發紛擾，同年9月13日駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生。

駐日代表謝長廷提告主張，蘇啟誠輕生後，羅智強在107年9月14日在個人臉書粉絲專頁張貼，「顢頇的是謝長廷，扛責推給常任文官，現在逼死一位處長」等言論後，同年12月21日再貼文提及，有關蘇啟誠輕生前所發生的事情及逼死蘇啟誠的就是謝長廷等言論。

謝長廷主張，羅智強未盡合理查證義務，就以臉書貼文方式惡意指摘他逼死蘇啟誠，這些是不實言論，已侵害他的名譽權，導致他受有精神損害，因此提告求償新台幣100萬元。

一審台北地方法院認定，言論內容與公共利益有關，屬於善意發表適當評論，判謝長廷敗訴，羅智強免賠；謝長廷不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。