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鄰居夫妻影射他是「狗」 失控血刃釀1死1傷判22年定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期因土地齟齬，去年7月3日他不滿遭影射是「狗」，拿出隨身刀械朝鄰居夫婦攻擊，陳姓鄰居傷重不治，妻子則撿回一命。台南地方法院依殺人、殺人未遂罪判陳22年徒刑，檢方和陳皆上訴，二審遭駁，最高法院維持二審見解定讞。

陳建松從事不鏽鋼風管施作，和妻子、母親同住，2個兒子皆已成年。

陳建松與陳姓鄰居時有爭吵，去年1月間他先買了1把折疊刀1把隨身攜帶，同年7月3日因與對方衝突，竟拿摺疊刀朝陳姓鄰居的左頸、胸部刺下，傷及心臟、雙肺與肝臟，陳送醫不治。

看到老公被砍殺，妻子則拿安全帽上前敲打陳建松試圖制止，但她自知無力對抗，只好徒步逃離。陳建松發現後拿刀在後追趕，也朝她背後揮刺，她的內臟多處也受損，幸好吳姓鄰居聽聞呼救聲，立刻打119救援。

陳建松說，當晚他在家門前整理腳踏車，鄰居夫妻先後回家，卻接連罵他是「狗」，他看四周圍都沒有狗，覺得對方在影射他、侮辱他。陳說，當天對方先影射他是狗，又拿手機要給他錄影，一直近逼，我情緒失控「刀子就拿出來」，並說對方長期辱罵他媽媽。

台南地院認為，警方到場處理時，鄰居蕭姓妻子意識模糊、無法闡述情形，問死者胞弟凶手是誰？也未能詳細指出行凶者，陳建松於當晚8時18分騎乘機車自行至新營分局民治派出所投案，可認陳建松在犯行未被發覺前，向警員自首而接受裁判，依法減輕其刑。

南院認為，陳建松因母親與鄰居夫婦的土地糾紛，雙方長期相處不睦，時有爭吵、相互辱罵，雙方因故再次發生爭執時，就拿刀刺殺鄰居夫婦，不宜輕縱；參酌檢方等求刑，考量陳建松犯2罪的關連性、刑罰邊際效應、復歸社會可能性等因素後，認應執行22年徒刑。

台南高分院認為，本案起因是遭砍殺的夫妻用言語影射陳建松是「狗」，陳覺得受辱，陳想到母親先前和他們的爭執，一時情緒失控而殺、傷人。因陳建松不是預謀殺人，犯後也自首，良心未泯，因此駁回檢察官和陳的上訴。陳從一審時就提出先籌100萬元當部分彌補，但未為被害家屬接受。

最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴定讞。

陳建松在殺人當晚騎機車到台南市警新營分局民治派出所投案，法官認為他自首，依法減刑。圖／警方翻攝照
陳建松在殺人當晚騎機車到台南市警新營分局民治派出所投案，法官認為他自首，依法減刑。圖／警方翻攝照

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