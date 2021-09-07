護果園疑槍殺野生動物 3歲忠犬慘遭一槍斃命

台中市和平區正值水果盛產期，果農巡園深怕野生動物搶食碩果，松茂部落一隻黑色忠犬疑遭誤擊，一槍斃命，飼主悲痛但未報案，委由鄰居處理犬隻遺體。警方通報動保處介入了解，初步研判是原住民合法持有的獵槍所傷，飼主不提告，警方將加強查緝、巡視果園，避免憾事發生。

上周六(4日)，台中市和平區松茂部落一隻3歲黑色忠犬，疑遭槍傷倒臥血泊中，傷重不治。

胡姓飼主委由鄰居處理犬隻後事，據了解，該隻忠犬相當乖巧、不會亂咬人，部落的居民都熟悉，不會有人會故意傷害小狗。

由於正值梨山果園盛產期，常有野生動物亂入果園內偷食水梨、蘋果等作物，果農會持獵槍巡視、開槍嚇跑野生動物，據了解，飼主認為，應該是果農誤以為忠犬是野生動物，射擊獵槍誤傷。

台中市警察局和平分局指出，警方未接獲報案，但今早已通報台中市動保處稽查隊了解，將解剖釐清犬隻死因。