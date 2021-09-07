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曾被咬過！男持鐵棍活活打死小黃狗遭判拘30日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓男子因不滿被所飼養的小黃犬咬（未成傷），去年7月傍晚竟持鐵棍狂歐小黃犬，直接將其活活打死；新竹地院審理終結，林被依違反動物保護法判拘30日，易科罰金3萬元，併科罰金20萬元。

法官審理時，目擊證人指出，當天外出散步時聽到狗叫聲，他走到林男住處約30至40公尺處時，就看到林一手拎著狗，一手拿著鐵棍走到前方水溝，隨後將狗扔下水溝，並拿鐵棍打狗，他當場質問林，對方卻說狗會咬人連自己也被咬，他有要林露出遭狗咬的傷口，卻看不出哪裡受傷，當下狗已經奄奄一息，後來就死在水溝。

法官認為，保護動物是現代文明社會重要價值之一，林男僅因被飼養的小黃犬咬到（未成傷），就持鐵棍將其活活打死，罔顧動物生命，犯後亦均未到庭，犯後態度不佳，審酌依違反動物保護法判拘30日，易科罰金3萬元，併科罰金20萬元。

林男去年7月傍晚竟持鐵棍狂歐小黃犬，直接將其活活打死；新竹地院審理終結，林被依違反動物保護法判拘30日，易科罰金3萬元，併科罰金20萬元。圖／報系資料照
林男去年7月傍晚竟持鐵棍狂歐小黃犬，直接將其活活打死；新竹地院審理終結，林被依違反動物保護法判拘30日，易科罰金3萬元，併科罰金20萬元。圖／報系資料照

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