曾被咬過！男持鐵棍活活打死小黃狗遭判拘30日

林姓男子因不滿被所飼養的小黃犬咬（未成傷），去年7月傍晚竟持鐵棍狂歐小黃犬，直接將其活活打死；新竹地院審理終結，林被依違反動物保護法判拘30日，易科罰金3萬元，併科罰金20萬元。

法官審理時，目擊證人指出，當天外出散步時聽到狗叫聲，他走到林男住處約30至40公尺處時，就看到林一手拎著狗，一手拿著鐵棍走到前方水溝，隨後將狗扔下水溝，並拿鐵棍打狗，他當場質問林，對方卻說狗會咬人連自己也被咬，他有要林露出遭狗咬的傷口，卻看不出哪裡受傷，當下狗已經奄奄一息，後來就死在水溝。