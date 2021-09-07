農民以台語罵警「囂俳」處拘役20日 二審逆轉判無罪

嘉義縣張姓農民去年底至民雄派出所報案，指農地上農作物遭鄰地藤蔓毀損，陳姓員警隨同前往台一線公路南下車道255.5公里處路旁勘查，他因不滿警員處理方式發生口角，當場以台語「你做警察很囂俳（即囂張）」侮辱陳，一審以侮辱公務員罪判他拘役20日，二審認囂張為放肆傲慢之意，雖有負面涵意，但與「XX娘」、「王X蛋」等侮辱、攻擊性言語不同，改判張無罪定讞。

張坦承當時以台語對員警口出「你做警察這麼囂俳」一語，但堅決否認有何侮辱公務員犯行。他表示，先前向戶籍地派出所的員警詢問過，可以請求警察處理，但他向民雄派出所欲提告鄰地都沒有整理，而有毀損他的農作物時，陳姓員警卻一直說不可以。

他說，他當時很生氣就說了那句話，但他沒有罵對方的意思，他只是很不滿意員警推託的態度，才會這麼說，「我認為我沒有犯罪」。

然而，陳不堪受辱，認對方在該處不特定人均得共見共聞的公路旁，對於依法執行職務員警，當場以台語「你做警察很囂俳」侮辱他，足以貶損其名譽及破壞公務員執行職務的尊嚴提告。

嘉義地院認為，台語「囂俳」即「囂張」，是形容人的舉止放肆傲慢、倚仗得寵而驕傲自大，屬負面意義的用語，此為社會一般具有健全通念及熟悉台語者所認知。張對員警口出「你做警察很囂俳」乙詞，意在表示其認員警的行為放肆傲慢，有輕蔑、嘲諷、鄙視及使人難堪的意涵，使在場執行勤務的員警感到難堪、困窘，足以貶損其社會評價，顯屬侮辱的言語無疑。

因此，嘉義地院認張犯侮辱公務員罪，處拘役20日，可易科罰金，張不服上訴台南高分院，對「囂俳」一詞卻有不同看法。

台南高分院合議庭指出，依教育部重編國語辭典修訂本，「囂張」一詞釋義為放肆傲慢，雖有負面涵意，然非如「XX娘」、「王X蛋」等侮辱性、攻擊性言語般對於真理探尋及思想表達毫無助益，自不得與該等無任何社會價值的謾罵用詞等量齊觀。又以台語發音「囂俳」一詞，時至今日通常均經一般人認知是類似「囂張」之意，屬對於他人行為舉止之評價，在社會一般概念上本非純屬毫無價值的低劣穢語。