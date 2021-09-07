英籍男母語罵台警「你沒有生殖器」　賠3萬換緩刑

英國籍孫姓男子搭計程車與司機爭執，員警到場，孫罵「FUCKYOU、YOUDON'T HAVE PENIS」被訴妨害公務罪；台北地方法院審理，考量孫認罪，與員警和解，判他拘役30日，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

孫辱罵員警的話翻譯成中文，即指員警「X」、以及「沒有生殖器」，相當粗鄙，法官評價認已超越合理的範圍，成立犯罪。

2021年3月26日晚間10時許，孫因搭計程車發生車資爭議問題，與梁姓計程車司機發生口角，台北市警大安分局員警獲報，前往處理。

檢方指控，孫明知員警身著制服執行公務，竟對員警辱罵「YOU ARE POLICEMAN YOU HAVE PENIS OR NO」等語，員警將孫移送法辦，台北地檢署依妨害公務罪將孫起訴。

台北地院審理時孫認罪，法官認為，孫妨害國家公務進行，法治觀念淡薄，不過，偵查中已坦承犯行，犯後態度尚可，與員警達成和解且賠償損害，確有悔意。