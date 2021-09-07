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嫌夾娃娃機難夾 男竟駭進電腦改「最強爪力」判刑3月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

夾娃娃機台好不好玩？與業者設定「爪力」有關。張姓男子嫌機台難夾，擅自更改機台爪力到「最強」，被控無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪；法院審理，張認罪，台北地方法院判張有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

家住新北市的29歲張姓男子，2020年10月9日凌晨5時，在台北市中正區某選物販賣機(俗稱夾娃娃機)店內，無故駭進傅姓業者所有置於選物販賣機內的電腦之設定，將機台的「爪力」設定為「最強」的程度。

傅姓業者透過監視器發現有詭，蒐證後，向警方提告，檢察官偵辦，查辦張妨害電腦使用罪，張認罪，檢察官對他聲請簡易判決處刑。

法院認為，張前犯侵占案件，與妨害電腦使用罪犯罪類型不同，不依累犯量刑，法官審酌張的生活狀況、智識程度、犯後態度、傅姓業者所受損害等，並考量張犯後並沒有賠償被害人的損害，判處張有期徒刑3月。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

夾娃娃機

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