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婦送孩子上學指定下車地點 被小黃司機飆罵毆打

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一名婦人2019年間搭乘計程車送孩子上學，駕駛計程車的高姓司機不滿婦人指示他下車地點，在車內用三字經不斷飆罵，婦人害怕，將車資丟向前座後趕緊帶著孩子下車。高不滿婦人丟錢，追上將婦人重摔，導致她右臉、右眼眶及手腳受有擦挫傷。新北地院依傷害罪，判高姓司機5個月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，2019年12月間，一名婦人搭乘計程車送孩子上學，到了學校附近時，高姓司機催他們下車，婦人邊掏錢邊稱應該要停到校門口等語，他不爽婦人指示他，狂飆三字經。婦人害怕，叫小孩先下車，司機說：「要坐霸王車，我把你抓起來。」婦人將車資丟到司機旁，便趕緊逃離。

由於高姓司機不斷對婦人飆罵髒話，婦人關門時回罵了一聲還踢了車門一下。他便突然抓狂，衝下車追上婦人，將她重摔在地面，擋住她去路，並動手打人。學校教官聽到民眾高喊「有女生被打」，教官與一名老師往前查看，聽到有名媽媽在哭喊，她的小孩在一旁看起來很驚恐，他們便趕快架開司機，讓母子進到學校裡。

高姓司機到庭後辯稱，婦人要求他將車子開到畫有紅線的校門口，又把後座弄得很髒亂，他才罵出髒話。下車時，婦人還踢他車門，他下車要求婦人道歉，是婦人自己跌倒，他沒有動手。

不過，新北地院調閱行車記錄器畫面，認定是高姓司機先情緒失控飆罵髒話，縱使婦人有丟錢、踢車門舉動，也是司機先罵人挑起事端，後來又將人摔在地上，阻擋她的去路，因此依傷害罪，判高姓司機5個月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

一名高姓計程車司機不滿婦人指定下車地點，飆罵三字經後，還下車打人，新北地院依傷害罪判5個月徒刑。圖／聯合報系資料照
一名高姓計程車司機不滿婦人指定下車地點，飆罵三字經後，還下車打人，新北地院依傷害罪判5個月徒刑。圖／聯合報系資料照

計程車 新北

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