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幸福人壽前董座二代討房產 提告「阿才的店」遷讓房屋

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰的子女鄧任鈞、鄧任妤不滿被稱為「民主聖地」的餐廳「阿才的店」，無故占用位於台北市仁愛路二段的舊址店面，提民事訴訟要求遷讓房屋。

「阿才的店」原設址在仁愛路二段26號，但2018年2月28日暫時吹熄燈號，直到同年5月26日才另覓新址在八德路二段重新開張，而第二代老闆劉建華去年2月21日癌逝。

台北地方法院今開庭，阿才的店負責人劉家彰未出庭，也沒有委任律師；鄧任鈞、鄧任妤委任律師指出，阿才的店現今已不在原址經營，卻仍用經營用具占有使用中，已向法院提出房仲當初出租時拍攝的57張照片，請求阿才的店遷讓房屋，並恢復租賃前的屋況。

法官問及書狀寄存送達阿才的店，是否確認對方有收到書狀；鄧任鈞、鄧任妤委任律師表示，曾私下和阿才的店另案委任律師溝通，確認劉家彰明知今天要開庭，卻故意不到庭，請求法院依一造辯論判決。法官諭知候核辦。

阿才的店。圖／聯合報系資料照片
阿才的店。圖／聯合報系資料照片

律師 民事訴訟

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