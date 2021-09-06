幸福人壽前董座二代討房產 提告「阿才的店」遷讓房屋

幸福人壽前董事長鄧文聰的子女鄧任鈞、鄧任妤不滿被稱為「民主聖地」的餐廳「阿才的店」，無故占用位於台北市仁愛路二段的舊址店面，提民事訴訟要求遷讓房屋。

「阿才的店」原設址在仁愛路二段26號，但2018年2月28日暫時吹熄燈號，直到同年5月26日才另覓新址在八德路二段重新開張，而第二代老闆劉建華去年2月21日癌逝。

台北地方法院今開庭，阿才的店負責人劉家彰未出庭，也沒有委任律師；鄧任鈞、鄧任妤委任律師指出，阿才的店現今已不在原址經營，卻仍用經營用具占有使用中，已向法院提出房仲當初出租時拍攝的57張照片，請求阿才的店遷讓房屋，並恢復租賃前的屋況。