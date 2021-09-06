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花138萬買絞肉機卻一直生鏽 八方雲集怒告廠商贏了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

連鎖餐飲業者八方雲集向林登科技顧問公司購買絞肉機，但機器的槽內螺桿管不斷生鏽，影響食品安全，有危害人體健康之虞，提告要求林登公司退款138萬餘元，台北地方法院認為八方雲集解約有理由，判林登公司全額退款，可上訴。

八方雲集提告指出，公司2017年12月11日和林登公司簽約買絞肉機，隔年5月31日在高雄分公司點交，付清138萬6000元價金；未料，絞肉機槽內螺絲桿管容易生鏽，影響加工食材安全衛生。

八方雲集多次要求林登公司派員處理、排除鏽蝕狀況，仍未獲改善，甚至依林登公司要求方式清潔，也無法排除生鏽情形。八方雲集認為，機器直接加工輾碎生肉來當餡料，若機器鏽蝕將汙染食材，不得供應大眾食用，顯見絞肉機有重大無法修復的瑕疵，要求解除買賣契約未果，故提告請求返還價金。

林登公司抗辯，機器沒有生鏽，而是一般髒汙，公司派員以一般方式清潔就可以排除；再者，機器零件耗材不是不鏽鋼材質，本來就容易生鏽，但八方雲集只以清水沖洗，無法去除肉品油汙、血水和油脂，也容易生鏽，機器沒有任何瑕疵，是八方雲集清潔保養失當所導致。

台北地方法院認為，根據林登公司驗收維修送貨通知單，上面記載「生鏽」，認定絞肉機確實有鏽蝕；又經台灣經濟科技發展研究院鑑定，螺桿管成分含量不平均，多數地方鉻含量均低於不鏽鋼標準，是導致鋼材本身防鏽蝕能力下降的重要因素，鏽蝕一旦發生，無法藉由一般清潔方式去除。

判決指出，即使八方雲集清潔效果不足，但絞肉機在短時間內鏽蝕，難以認定是清潔方式有誤導致；林登公司生產的機器確實有危害加工食材衛生安全之虞，也不符合食品工廠設廠標準規定，判林登公司應返還138萬6000元。

八方雲集。圖／聯合報系資料照片
八方雲集。圖／聯合報系資料照片

八方雲集

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