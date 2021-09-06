政務顧問妻「印股票換鈔票」判9年 5千萬發還被害人

行政院前政務顧問、航欣科技股份有限公司負責人徐德馨的妻子黎秀珠，被控透過地下盤商以「印股票換鈔票」販售未上市股票獲利，台北地方法院審理，依證券交易法證券詐欺等罪判黎女有期徒刑9年。

判決還說，黎秀珠未扣案的5781萬元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人之外，均沒收。

檢方全案共起訴黎秀珠、2名盤商、9名人頭，合議庭經4年審理宣判，共犯多人分別判處得易科罰金之刑、不得易科罰金之刑、或緩刑。可上訴。

檢察官指控，黎秀珠從2014年起透過地下盤商用20元至70元不等的價格，藉「印股票換鈔票」手法販售未上市股票，不法獲利約2億餘元，犯證券詐欺等罪，徐德馨則於偵查階被認定僅為公司名義負責人，獲不起訴處分。

依航欣科技官網相關資料，公司創立於1981年，址設新竹縣竹北市，以生產車用產品如衛星導航、汽車保全、藍芽等為主要營業項目。