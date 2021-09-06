聽新聞
test
0:00 / 0:00
老婆為買手機吵架出走3年 人夫心死求離婚
一名人夫指控大陸籍妻子為了買手機而吵架，離家出走3年至今下落不明，他心死認為妻子惡意遺棄，提訴訟要求離婚，台北地方法院判准雙方離婚，可上訴。
人夫指控，他和妻子2016年結婚，婚後夫妻感情尚屬融洽，同住在台北市，但雙方因買手機一事發生爭吵，妻子2018年1月2日離家出走，他四處找尋未果，至今妻子行蹤不明而無法聯繫超過3年，認為妻子惡意遺棄他，因此提告請求離婚。
妻子未到庭也未提出書狀陳述，台北地方法院認為，兩人2015年在大陸登記結婚，隔年在台灣登記，但妻子只因細故和丈夫爭吵，就離家出境返回大陸，至今未歸，也沒有和丈夫聯繫。
法院指出，兩人長期不同居、無互動，確實感情盡失，婚姻已產生重大破綻，因此判准兩人離婚，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言