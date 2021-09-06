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老婆為買手機吵架出走3年 人夫心死求離婚

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫指控大陸籍妻子為了買手機而吵架，離家出走3年至今下落不明，他心死認為妻子惡意遺棄，提訴訟要求離婚，台北地方法院判准雙方離婚，可上訴。

人夫指控，他和妻子2016年結婚，婚後夫妻感情尚屬融洽，同住在台北市，但雙方因買手機一事發生爭吵，妻子2018年1月2日離家出走，他四處找尋未果，至今妻子行蹤不明而無法聯繫超過3年，認為妻子惡意遺棄他，因此提告請求離婚。

妻子未到庭也未提出書狀陳述，台北地方法院認為，兩人2015年在大陸登記結婚，隔年在台灣登記，但妻子只因細故和丈夫爭吵，就離家出境返回大陸，至今未歸，也沒有和丈夫聯繫。

法院指出，兩人長期不同居、無互動，確實感情盡失，婚姻已產生重大破綻，因此判准兩人離婚，可上訴。

示意圖／ingimage
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離婚 結婚 婚姻

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