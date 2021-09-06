假投資真詐財 高雄6旬婦幸遇銀行察覺報警阻止

高雄翁姓婦人到銀行將存款兌換成美金5萬多元，折合台幣約158萬，經行員詢問兌幣用途後，察覺有異找來警方，才發現翁婦是聽信網友，推薦她投資網路博弈投資網站「BIONE」、「BIKI」，翁婦信以為真，幸好被行員聯手警方阻止。

警方表示，翁婦（65歲）日前在臉書認識一名網友，引薦她加入網路博弈投資網站「BIONE」、「BIKI」等，誆稱只要投資外幣，並交由Line通訊群組內專業人士操盤，將可收獲巨利。

信以為真的翁婦，昨天下午1點多時，到花旗銀行高雄分行將帳戶存款兌換成美金5萬6890元，銀行陸姓、謝姓行員察覺有異下，即時通報警方，由三民二警分局覺民所警員趕到場。