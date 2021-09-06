岳父節稅借女婿名登記股票 鬧離婚673萬股票全被吞了

台中市許姓男子為了節稅，將一家科技公司的股票，借名登記在李姓女婿及其母名下，存摺、印章則由許保管，未料女兒去年間與女婿鬧離婚，女婿就以印鑑、存摺遺失為由，變賣股票後，侵占673萬賣股所得，許發現後提告，台中地檢署今偵結，將李依侵占罪嫌起訴。

起訴指出，李姓男子（37歲）與其母借名讓許姓岳父登記一家科技公司的股票，以幫許節稅，李、李母二人名下的證券戶印章、存摺都是許保管，但去年間，李與妻子感情不睦，正在鬧離婚，李在未獲得岳父同意下，在去年4月、5月間，以存摺、印章遺失為由，向銀行申請變更，隨後賣出岳父借名登記在李與李母名下的股票，獲得673萬的賣股所得。

李的岳父發現後，委由律師提出侵占告訴，李在檢方訊問時承認，販售的股票是岳父借名登記，相關的存摺、印章都是由岳父保管，而且他向銀行辦理印章、存摺遺失時，沒有告知岳父，而變買股票的股款，都已用作創業買貨之用。