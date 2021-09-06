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岳父節稅借女婿名登記股票 鬧離婚673萬股票全被吞了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子為了節稅，將一家科技公司的股票，借名登記在李姓女婿及其母名下，存摺、印章則由許保管，未料女兒去年間與女婿鬧離婚，女婿就以印鑑、存摺遺失為由，變賣股票後，侵占673萬賣股所得，許發現後提告，台中地檢署今偵結，將李依侵占罪嫌起訴。

起訴指出，李姓男子（37歲）與其母借名讓許姓岳父登記一家科技公司的股票，以幫許節稅，李、李母二人名下的證券戶印章、存摺都是許保管，但去年間，李與妻子感情不睦，正在鬧離婚，李在未獲得岳父同意下，在去年4月、5月間，以存摺、印章遺失為由，向銀行申請變更，隨後賣出岳父借名登記在李與李母名下的股票，獲得673萬的賣股所得。

李的岳父發現後，委由律師提出侵占告訴，李在檢方訊問時承認，販售的股票是岳父借名登記，相關的存摺、印章都是由岳父保管，而且他向銀行辦理印章、存摺遺失時，沒有告知岳父，而變買股票的股款，都已用作創業買貨之用。

台中地檢署偵結起訴李姓男子，其犯罪所得673萬，建請法院依刑法規定，宣告沒收，如全部或一部分不能沒收，追徵其價額。

台中市李姓男子涉嫌侵占岳父借名登記的股票，私自售出後獲得673萬股款買貨創業，台中地檢署今偵結，將李依侵占罪起訴。圖／報系資料照
台中市李姓男子涉嫌侵占岳父借名登記的股票，私自售出後獲得673萬股款買貨創業，台中地檢署今偵結，將李依侵占罪起訴。圖／報系資料照

離婚 台中市 律師

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