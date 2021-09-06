詐團裝投顧公司賣電動車概念股 劇情如華爾街之狼翻版

28歲徐姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以低價收購未上市櫃公司股票，將公司包裝成近年最夯的「電動車概念股」，透過電話訪問，吸引投資人以翻倍價格購入，炒高股票價值，詐騙劇情宛如電影「華爾街之狼」，高雄市刑大歷經多日蒐證，攻堅瓦解徐男集團，初步清查至少有20人受害、獲利500萬元，全案依證券交易法、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，徐嫌等人今年中租下台北市萬華區一間大樓充當機房，後來再以5萬元價格，收購特定未上市公司股票，之後再由集團成員假扮投顧公司，隨機撥打電話，將股票包裝成「電動車概念股」，謊稱即將興櫃掛牌，公司營利成長驚人，前景看好等，塑造穩賺不賠的情境。

取得被害人信任後互加Line好友繼續施以騙術，行徑宛如台版華爾街之狼，最後再將他們收購的每張成本5萬元的股票，以翻倍價格10萬至12萬元賣給被害人，牟取暴利。

後來有被害人經過查證，才發現買入股票根本沒有上市櫃計畫，高額獲利背後成了一場空，警方接獲報案後，由高雄市刑大偵五隊組成專案小組調查。

日前警方北上，查獲徐嫌等人機房，據悉，徐嫌為取信被害人，還印製交戰守則，讓成員熟悉投顧話術，還偽造投資評估報告書等，甚至創立「獎勵抽成」鼓勵成員積極招攬，如果團隊業績順利達標，還大手筆招待出遊，專業程度不輸正牌投顧公司。