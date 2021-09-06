快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團裝投顧公司賣電動車概念股 劇情如華爾街之狼翻版

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

28歲徐姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以低價收購未上市櫃公司股票，將公司包裝成近年最夯的「電動車概念股」，透過電話訪問，吸引投資人以翻倍價格購入，炒高股票價值，詐騙劇情宛如電影「華爾街之狼」，高雄市刑大歷經多日蒐證，攻堅瓦解徐男集團，初步清查至少有20人受害、獲利500萬元，全案依證券交易法、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，徐嫌等人今年中租下台北市萬華區一間大樓充當機房，後來再以5萬元價格，收購特定未上市公司股票，之後再由集團成員假扮投顧公司，隨機撥打電話，將股票包裝成「電動車概念股」，謊稱即將興櫃掛牌，公司營利成長驚人，前景看好等，塑造穩賺不賠的情境。

取得被害人信任後互加Line好友繼續施以騙術，行徑宛如台版華爾街之狼，最後再將他們收購的每張成本5萬元的股票，以翻倍價格10萬至12萬元賣給被害人，牟取暴利。

後來有被害人經過查證，才發現買入股票根本沒有上市櫃計畫，高額獲利背後成了一場空，警方接獲報案後，由高雄市刑大偵五隊組成專案小組調查。

日前警方北上，查獲徐嫌等人機房，據悉，徐嫌為取信被害人，還印製交戰守則，讓成員熟悉投顧話術，還偽造投資評估報告書等，甚至創立「獎勵抽成」鼓勵成員積極招攬，如果團隊業績順利達標，還大手筆招待出遊，專業程度不輸正牌投顧公司。

警方粗估，從機房成立3個月以來，至少有20人受害，粗估獲利金額至少500萬元，全案警詢後，將徐嫌等15人依違反證交法、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方攻堅機房，帶回徐男在內等15人詢問，依違反證券交易法、詐欺罪移送台北地檢署偵辦。圖/讀者提供
警方攻堅機房，帶回徐男在內等15人詢問，依違反證券交易法、詐欺罪移送台北地檢署偵辦。圖/讀者提供
徐男還製作交戰守則方便成員吸引投資。圖/讀者提供
徐男還製作交戰守則方便成員吸引投資。圖/讀者提供
警方攻堅機房，帶回徐男在內等15人詢問，依違反證券交易法、詐欺˙罪移送台北地檢署偵辦。圖/讀者提供
警方攻堅機房，帶回徐男在內等15人詢問，依違反證券交易法、詐欺˙罪移送台北地檢署偵辦。圖/讀者提供
為鼓勵成員積極吸引投資者，徐男還設獎勵，除抽成外，若團隊業績達標，還能招待出遊。圖/讀者提供
為鼓勵成員積極吸引投資者，徐男還設獎勵，除抽成外，若團隊業績達標，還能招待出遊。圖/讀者提供

詐騙集團 概念股 華爾街

延伸閱讀

荷蘭皇家殼牌將在英國擴建路邊充電站 協助推動電動車使用模式

一周盤前解析／電動車、PCB、生技 吸睛

沒有方向盤、70萬元入門車「Tesla Model 2」 傳2023年問市搶攻平價電動車市場

影／竹聯分子組詐團 2人吞贓款遭私刑打斷手腳

相關新聞

協助朱雪璋逃亡大陸 高中學長涉藏匿人犯遭起訴

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸。朱雪璋偷渡部分，朱的妻子吳佩樺等人涉聯繫朱的高中學長陳希勤協助聯繫人蛇...

岳父節稅借女婿名登記股票 鬧離婚673萬股票全被吞了

台中市許姓男子為了節稅，將一家科技公司的股票，借名登記在李姓女婿及其母名下，存摺、印章則由許保管，未料女兒去年間與女婿鬧...

詐團裝投顧公司賣電動車概念股 劇情如華爾街之狼翻版

28歲徐姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以低價收購未上市櫃公司股票，將公司包裝成近年最夯的「電動車概念股」，透過電話訪問，吸引...

平鎮停車場坍塌壓死人 涉案結構技師要求重鑑定

平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，致林姓女工當場遭活埋慘死及2人受傷，檢方查出是結構計算錯誤，結構技師、建築師...

能幹妻嫌月薪4萬夫是媽寶 夫出走求離婚「放過彼此」

基隆市月薪約4萬元的宋姓男子，與高所得女友結婚後，妻子負擔較多開銷，他則攬下大部分家務。兩人因家用起爭執分居，宋提議「放...

找代理孕母生子 父親反悔不要小孩恐嚇業者遭訴

家住新北市林口區的黃氏夫婦，委託黃姓業者協助找到俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，事後卻反悔不要小孩，還恐嚇討回訂金8萬美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。