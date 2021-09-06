快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平鎮停車場坍塌壓死人 涉案結構技師要求重鑑定

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，致林姓女工當場遭活埋慘死及2人受傷，檢方查出是結構計算錯誤，結構技師、建築師、營造商3人被依過失致死罪起訴，法院今行準備程序，涉案結構技師指鑑定報告「有諸多問題」要求重新鑑定，建築師、營造商則辯稱依法規對結構計算結果不負查核責任。

起訴書指出，建築師張弘鼎、結構技師洪維良結構設計計算錯誤，原地下2層頂版貫穿剪力承載面積應為68.97平方公尺，結構計算書竟然只有16.05平方公尺，不到規範面積的四分之一；營造商泰赫公司負責人陳昌炫，應在施工前檢討契約書所附的結構計算書，對內容顯有施工困難或公共危險之虞者，應即時告知建築師、結構技師，但陳疏於未注意就直接施工。

洪維良當庭坦承設計載重「誤植」，但認為桃園市建築師公會鑑定報告「有諸多問題」，針對計算錯誤是否為肇事主要或唯一原因，也要求重新鑑定釐清；又指營造商工程施作多處違反建築圖說，土方暫置有問題，未進行結構外審，另建築師也須負監造責任，因此肇責仍有討論空間。

張弘鼎則辯稱，依建築法及營建署規定，建築師將結構設計及計算委由結構技師認證後，不必負覆核責任，自己沒有能力、義務審查結構技師簽證之計算結果。

陳昌炫辯稱，結構計算錯誤發生於規劃設計階段，非營造廠施工階段，應與工程施作無涉，起訴書指依營造業法37條營造工程人員須負審核義務，也與內政部函釋不符。

洪維良要求由中華民國結構技師公會全國聯合會再次鑑定，檢方則表示原鑑定報告結果公正可採信、無須再次鑑定。法官庭末諭候核辦，下次庭期另定。

平鎮停車場去年大崩塌，檢方查出結構技師計算錯誤，依過失致死起訴建築師、結構技師及營造公司負責人。圖／報系資料照
平鎮停車場去年大崩塌，檢方查出結構技師計算錯誤，依過失致死起訴建築師、結構技師及營造公司負責人。圖／報系資料照

建築 桃園

延伸閱讀

三接工程填土 潘忠政心痛：汙泥覆蓋 許多珊瑚被活埋

注意！國道六號夜間施工 今起連4天夜間封閉

基隆高地社區供水出問題 水公司斥資6391萬元改善管線

新北步道年久失修有夠滑 市府、土城公所接力改善

相關新聞

協助朱雪璋逃亡大陸 高中學長涉藏匿人犯遭起訴

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸。朱雪璋偷渡部分，朱的妻子吳佩樺等人涉聯繫朱的高中學長陳希勤協助聯繫人蛇...

岳父節稅借女婿名登記股票 鬧離婚673萬股票全被吞了

台中市許姓男子為了節稅，將一家科技公司的股票，借名登記在李姓女婿及其母名下，存摺、印章則由許保管，未料女兒去年間與女婿鬧...

詐團裝投顧公司賣電動車概念股 劇情如華爾街之狼翻版

28歲徐姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以低價收購未上市櫃公司股票，將公司包裝成近年最夯的「電動車概念股」，透過電話訪問，吸引...

平鎮停車場坍塌壓死人 涉案結構技師要求重鑑定

平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，致林姓女工當場遭活埋慘死及2人受傷，檢方查出是結構計算錯誤，結構技師、建築師...

能幹妻嫌月薪4萬夫是媽寶 夫出走求離婚「放過彼此」

基隆市月薪約4萬元的宋姓男子，與高所得女友結婚後，妻子負擔較多開銷，他則攬下大部分家務。兩人因家用起爭執分居，宋提議「放...

找代理孕母生子 父親反悔不要小孩恐嚇業者遭訴

家住新北市林口區的黃氏夫婦，委託黃姓業者協助找到俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，事後卻反悔不要小孩，還恐嚇討回訂金8萬美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。