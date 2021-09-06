平鎮停車場坍塌壓死人 涉案結構技師要求重鑑定

平鎮區文化公園地下停車場工程去年發生大崩塌，致林姓女工當場遭活埋慘死及2人受傷，檢方查出是結構計算錯誤，結構技師、建築師、營造商3人被依過失致死罪起訴，法院今行準備程序，涉案結構技師指鑑定報告「有諸多問題」要求重新鑑定，建築師、營造商則辯稱依法規對結構計算結果不負查核責任。

起訴書指出，建築師張弘鼎、結構技師洪維良結構設計計算錯誤，原地下2層頂版貫穿剪力承載面積應為68.97平方公尺，結構計算書竟然只有16.05平方公尺，不到規範面積的四分之一；營造商泰赫公司負責人陳昌炫，應在施工前檢討契約書所附的結構計算書，對內容顯有施工困難或公共危險之虞者，應即時告知建築師、結構技師，但陳疏於未注意就直接施工。

洪維良當庭坦承設計載重「誤植」，但認為桃園市建築師公會鑑定報告「有諸多問題」，針對計算錯誤是否為肇事主要或唯一原因，也要求重新鑑定釐清；又指營造商工程施作多處違反建築圖說，土方暫置有問題，未進行結構外審，另建築師也須負監造責任，因此肇責仍有討論空間。

張弘鼎則辯稱，依建築法及營建署規定，建築師將結構設計及計算委由結構技師認證後，不必負覆核責任，自己沒有能力、義務審查結構技師簽證之計算結果。

陳昌炫辯稱，結構計算錯誤發生於規劃設計階段，非營造廠施工階段，應與工程施作無涉，起訴書指依營造業法37條營造工程人員須負審核義務，也與內政部函釋不符。