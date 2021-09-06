庇護工場有狼！業務員車內性侵女學員 判關4年半定讞

擔任某庇護工場業務人員的男子林一助趁帶中度智能障礙的女子外出賣餅乾時，以手指性侵得逞，又在倉庫猥褻摸胸，一、二審皆依妨害性自主罪判刑4年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林一助2011年在庇護工場擔任業務員，負責開發客戶、帶身心障礙學員外出銷售、載送貨物；他2018年8月開車載女學員外出賣餅乾，將車停到停車格後，伸手撫摸女子胸部、親嘴，以手指性侵得逞。

他隔月在庇護工場地下室倉庫內，再度伸手撫摸女子胸部，親吻嘴唇，猥褻得逞。林一助到案供稱，他沒有指侵女學員，而是邊摸女子胸部，自己打手槍自慰，射精後就開車離開。

法院根據卷證資料、女學員說法和其他證人證述，認定林一助確實有指侵女學員；女學員指出，「我好恐懼，被嚇到了」，她不喜歡看林打手槍，也不知道為什麼林要對她做這些事情。