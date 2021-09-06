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五月天阿信母親過馬路被撞倒 肋骨骨折

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣搖滾天團五月天主唱阿信的母親，日前走在台北市北投區光明路的行人穿越道上，突然有名機車騎士疑似來不及煞車發生碰撞，2人紛紛滑倒受傷，阿信母親肋骨骨折、黃姓騎士擦挫傷，全案經抽血檢驗，釐清是否酒駕。

警方指出，阿信母親林姓婦人，今年8月28日下午1時許，走在北投光明路157巷口北側的行人穿越道上，從西往東正在過馬路，這時黃姓機車騎士沿著光明路北往南行駛至巷口，疑似來不及煞車，直接撞雙阿信母親。騎士也稱，看到婦人時，距離已經很近，來不急煞停或閃避。

據悉，阿信的老家在北投區，其母親遭遇事故的肇事巷口行人穿越道，並沒有路口號誌燈，且就位在消防隊旁，阿信母親和騎士因事故碰撞滑出人行穿越道，雙雙倒地；阿信母親肋骨骨折，騎士則是身體、嘴巴擦挫傷，警方第一時間沒有聞到酒氣，當下沒有施以酒測，送醫後，抽血檢驗有無酒駕情勢，肇事原因尚待釐清。

北投分局呼籲，駕駛人行經行人穿越道時，遇行人時應禮讓其優先通行，並應放慢車速，本分局將持續加強車輛不禮讓行人執法，以維行人通行安全。

黃姓騎士行經光明路路157巷口，未禮讓行人，撞上行人穿越道婦人，該婦人為五月天主唱阿信的母親。記者蕭雅娟／翻攝
黃姓騎士行經光明路路157巷口，未禮讓行人，撞上行人穿越道婦人，該婦人為五月天主唱阿信的母親。記者蕭雅娟／翻攝
肇事路口無路口號誌。記者蕭雅娟／翻攝
肇事路口無路口號誌。記者蕭雅娟／翻攝
肇事路口無路口號誌。記者蕭雅娟／翻攝
肇事路口無路口號誌。記者蕭雅娟／翻攝

北投

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