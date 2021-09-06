協助朱雪璋逃亡大陸 高中學長涉藏匿人犯遭起訴

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸。朱雪璋偷渡部分，朱的妻子吳佩樺等人涉聯繫朱的高中學長陳希勤協助聯繫人蛇偷渡，台北地檢署今依藏匿人犯罪起訴陳男。至於吳佩樺、朱的徒弟黃琮元，北檢則向高檢署聲請移轉管轄。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁並拍照，設局邀約比武，拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞。

朱雪璋在去年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後展開逃亡，北檢簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。朱雪璋試圖搭機出國失敗後，四處躲藏最後在屏東以80萬元代價，坐船偷渡到大陸東南沿海地區。