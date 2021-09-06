能幹妻嫌月薪4萬夫是媽寶 夫出走求離婚「放過彼此」

基隆市月薪約4萬元的宋姓男子，與高所得女友結婚後，妻子負擔較多開銷，他則攬下大部分家務。兩人因家用起爭執分居，宋提議「放過彼此」，妻子罵他媽寶、渣男，要求付300萬才願簽字離婚。宋訴請離婚，基隆地院以兩人婚姻已構成難以維持重大事由，且非由男方一方負責，判准離婚。

宋男提告指出，婚前他月薪約4萬元，妻子則是日薪可達萬元的「講師」，他曾擔憂給不起她想要的富裕生活，但妻子說「就是想要一個穩定的伴侶與家庭」，因此交往約3年後，2014年2月間登記結婚，住進妻子基隆的家。

婚後宋男轉任汽車油品業務，月薪4萬多元。妻子除講師工作，還有不動產交易、出租等副業收入。婚後住處房貸由妻子負擔，家用開銷也由妻子負擔較多，他則包攬大部分家務。

宋說，妻子婚後價值觀漸漸轉變，2019年初兩人開始爭吵，妻子稱她值得更高品質生活，指責他付出不夠，甚至指責他身為客家人是吝嗇種族等話。

2019年6月底兩人因家用分攤常起爭執，宋對妻子說，對她的索求感到心疲力盡，對婚姻希望快被消磨殆盡，希望她好好思量。妻子回答「今天我很確定了，過去為你所有的犧牲都是不值得的！你就滾回去當你啃老的媽寶吧！我打從心底瞧不起你」、「你沒養過家，還可以活得這麼理直氣壯，真是我見過臉皮最厚的男人了。」

兩人當天起分居，宋後來詢問妻子是否願意同甘共苦，如不願意就「放過彼此」。妻子回應「你願簽署300萬支付本票，我們就約簽離婚」、「讓你分期付款每月至少3萬，拖越久你需還更多，於法你至少需負擔家計一半」，宋因此訴請離婚。

宋妻答辯，結婚後均由她負擔家用，近期財產花盡，才向丈夫要求每月支付1、2萬元家用。丈夫離家當天，傳簡訊表示要離婚，當時她在台中出差，加上兩人已冷戰一周，丈夫說會努力給下一個女人幸福，讓她備受委屈，才會罵他媽寶、渣男。

宋妻說，丈夫因這次衝突訴求離婚、分居、指責被她精神虐待，她已道歉。不解丈夫2019年離家後竟性情大變，離家前對她幾乎全是激賞與感謝，離家後卻百般挑剔，全是否定。丈夫離家出走後，她等待他返家，並曾寄存證信函要求履行同居義務且負擔家用。

宋妻也說，會講客家人壞話，是因為某日在車內聽到廣播，講述一般人對客家人的觀感及印象，她才提醒丈夫小心，不要犯這樣的錯而不自知，影響工作業績。她絕無對客家人有偏見，否則何必嫁給他。夫妻本應共同負擔家用，丈夫不願分擔，逕自搬離住所，非常不合理且不合法，訴請離婚顯無理由，應予駁回。