找代理孕母生子 父親反悔不要小孩恐嚇業者遭訴

家住新北市林口區的黃氏夫婦，委託黃姓業者協助找到俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，事後卻反悔不要小孩，還恐嚇討回訂金8萬美元。台北地檢署今依違反人工生殖法起訴業者，並依刑法恐嚇罪嫌起訴黃姓男子。

檢方調查，黃氏夫婦因不孕症，上網看臉書廣告，決定委託黃姓業者協助找俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，雙方約定共須支付10萬元美金，行前先付訂金8萬元。代理孕母去年初抵達俄羅斯，大約在去年10月間產下一名可愛的女嬰帶回台灣。

小孩返台後，黃氏夫婦竟反悔不要小孩，毀約、耍賴不願意支付2萬元尾款，還恐嚇討回訂金8萬美元，向黃姓業者嗆聲「要找討債公司對你不利，你的家人逃得掉嗎？」黃姓業者嚇得報警，並自首違反人工生殖法。