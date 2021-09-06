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找代理孕母生子 父親反悔不要小孩恐嚇業者遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

家住新北市林口區的黃氏夫婦，委託黃姓業者協助找到俄羅斯代理孕母前往俄國產子，事後卻反悔不要小孩，還恐嚇討回訂金8萬美元。台北地檢署今依違反人工生殖法起訴業者，並依刑法恐嚇罪嫌起訴黃姓男子。

檢方調查，黃氏夫婦因不孕症，上網看臉書廣告，決定委託黃姓業者協助找俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，雙方約定共須支付10萬元美金，行前先付訂金8萬元。代理孕母去年初抵達俄羅斯，大約在去年10月間產下一名可愛的女嬰帶回台灣。

小孩返台後，黃氏夫婦竟反悔不要小孩，毀約、耍賴不願意支付2萬元尾款，還恐嚇討回訂金8萬美元，向黃姓業者嗆聲「要找討債公司對你不利，你的家人逃得掉嗎？」黃姓業者嚇得報警，並自首違反人工生殖法。

據了解，黃氏夫婦供稱，因為不知道那個俄羅斯代理孕母懷的小孩到底是不是自己的種，所以不要孩子了。檢方調查後，今依違反人工生殖法起訴黃姓業者，並依刑法恐嚇罪起訴黃姓男子。

家住新北市林口區的黃氏夫婦，委託黃姓業者協助找到俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，事後卻反悔不要小孩，還恐嚇討回訂金8萬美元。台北地檢署今依違反人工生殖法起訴黃姓業者。圖／本報資料照
家住新北市林口區的黃氏夫婦，委託黃姓業者協助找到俄羅斯籍代理孕母前往俄國產子，事後卻反悔不要小孩，還恐嚇討回訂金8萬美元。台北地檢署今依違反人工生殖法起訴黃姓業者。圖／本報資料照

俄羅斯 恐嚇 代理孕母

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