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工人酒測單上偽簽友人名字吃官司 辯稱緊張不小心寫錯
吳姓男工人駕駛小貨車在台南市永康區發生車禍，警方對吳施以酒測，吳以張姓友人駕照供警方核對身分，並在酒測「被測人」欄上涉嫌偽簽張署名，警員發現駕照照片和本人不符法辦、起訴。台南地院依吳觸犯偽造署押罪，判處徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，吳因妨害自由案件，經高雄地方法院分別判處徒刑4月及應執行拘役120天，甫於2019年7月5日執行完畢、同年11月2日拘役部分執行完畢出監。
吳於今年2月25日下午1點多，在永康區崑大路與大灣路1102巷口發生車禍，警方據報後前往現場處理，對吳施以呼氣酒精濃度測試。吳在酒精濃度測試單「被測人」欄偽簽張姓男子署名。
警員當場核對身分時察覺與駕照駕駛人照片長相不符，通知張本人到場後，法辦起訴。
吳坦承在酒精濃度檢測單上被測人欄上簽他人署名，但辯稱他不是有意去偽造文書，他精神比較容易焦躁，當時天氣很熱，車子沒有冷氣，車子又有問題，而且又在通電話，當時緊張不小心寫到張的名字。
法官調查，吳警詢中供稱因為沒有攜帶個人的身分證件，貪圖一時方便，想說就以張姓友人的駕駛執照供警方抄登。認為吳是故意在酒精濃度檢測單上偽簽署押，而非因緊張不小心寫到友人名字，依法量刑。
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