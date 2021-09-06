全裸男子「手無寸鐵」竟襲警 判拘役30日

熊姓男子全裸攀爬在貨車車頂上，被帶回警察局偵訊，警察協助他尋找可供蔽體之衣物，熊卻落跑，並攻擊員警。被訴妨害公務；台北地方法院審理，判熊拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

2021年3月9日下午，27歲的熊姓男子全身裸露攀爬在停放於台北市信義區永吉國中附近貨車的車頂上，民眾報案，五分埔派出所黃姓、蔡姓警員到場處理，將熊勸導下車並帶返派出所偵辦。

檢方指控，由於熊無衣蔽體，警方替他尋找衣物，熊趁機逃跑，黃姓員警即刻拉住熊的手部，熊為掙脫，竟在「手無寸鐵」下襲警，徒手攻擊黃姓員警的臉部，犯妨害公務執行罪，檢方對熊聲請簡易判決處刑。