豐原老餅店鬧家庭糾紛 姊夫罵小舅「心中只有錢」無罪

台中市陳姓男子是豐原區老牌餅店的第四代，在市區創立另個分支品牌，陳與家屬因工廠土地、經營權等經營理念不合，對簿公堂，鬧得不可開交，去年底陳要探望父親時，被張姓姊夫拒絕，還飆罵「惡質，心中只有錢，沒有情」等語，陳氣得狀告公然侮辱，台中地院審理後，認為張姓姊夫辱罵地點是住家，屬於私人場所，判張無罪，可上訴。

判決指出，陳姓男子是台中知名糕餅店的負責人，他與其他經營豐原老店的家族成員，近來因食品工廠土地、房屋、經營權等糾紛，對簿公堂，陳父親由陳大姊與張姓姊夫照顧，且拒絕讓他探視父親，還指控他不孝，讓他不滿，去年11月底，他與兩個兒子要到張處所探視父親時，又被張拒絕。

當時張姓姊夫罵陳「惡質，你心中只有錢，沒有情」、「你這個瘋子」、「手髒，人髒」，陳錄影後不甘受辱，而且認為該處是張經營的水電處所，屬於公眾得以出入的場所，提吿公然侮辱。

台中地院審理時，張姓姊夫承認有說陳指控言語，但否認有公然侮辱的犯行，他辯稱，案發地點是照顧岳父的住家，家門關閉，裡面也沒有擺放水電物品，不是多數人得以共見共聞的地方，另外，他說的「惡質」，指的是不善良，他也沒有罵小舅子「瘋子」，而是以台語罵「假笑」，意指裝瘋賣傻，都沒有罵人的意思。