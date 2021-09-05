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豐原老餅店鬧家庭糾紛 姊夫罵小舅「心中只有錢」無罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是豐原區老牌餅店的第四代，在市區創立另個分支品牌，陳與家屬因工廠土地、經營權等經營理念不合，對簿公堂，鬧得不可開交，去年底陳要探望父親時，被張姓姊夫拒絕，還飆罵「惡質，心中只有錢，沒有情」等語，陳氣得狀告公然侮辱，台中地院審理後，認為張姓姊夫辱罵地點是住家，屬於私人場所，判張無罪，可上訴。

判決指出，陳姓男子是台中知名糕餅店的負責人，他與其他經營豐原老店的家族成員，近來因食品工廠土地、房屋、經營權等糾紛，對簿公堂，陳父親由陳大姊與張姓姊夫照顧，且拒絕讓他探視父親，還指控他不孝，讓他不滿，去年11月底，他與兩個兒子要到張處所探視父親時，又被張拒絕。

當時張姓姊夫罵陳「惡質，你心中只有錢，沒有情」、「你這個瘋子」、「手髒，人髒」，陳錄影後不甘受辱，而且認為該處是張經營的水電處所，屬於公眾得以出入的場所，提吿公然侮辱。

台中地院審理時，張姓姊夫承認有說陳指控言語，但否認有公然侮辱的犯行，他辯稱，案發地點是照顧岳父的住家，家門關閉，裡面也沒有擺放水電物品，不是多數人得以共見共聞的地方，另外，他說的「惡質」，指的是不善良，他也沒有罵小舅子「瘋子」，而是以台語罵「假笑」，意指裝瘋賣傻，都沒有罵人的意思。

台中地院審理後，認為根據影片錄影的狀況，屋內有陳與兩個兒子、陳的父母、張及外傭、會計等人，雖然屋內之人數是複數，但是只有徵得居住於該處的人的同意，才能在場或進入，並非其他不特定人或多數人得任意進出的處所，認定與公然侮辱中「公開場所」不同，既然非公開場所，在其處所內講的言論，是否涉誹謗，無審究餘地，判張無罪，可上訴。

台中市陳姓男子去年底在張姓姊夫的住處被辱罵，陳告公然侮辱，台中地院審理後，認定該處所非公共場所，判張無罪。圖／報系資料照
台中市陳姓男子去年底在張姓姊夫的住處被辱罵，陳告公然侮辱，台中地院審理後，認定該處所非公共場所，判張無罪。圖／報系資料照

公然侮辱 台中市 品牌

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