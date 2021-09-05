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女子1人分飾3角 佯稱介紹女友騙他匯款173次達200萬
基隆市田姓女子1人分飾3角，先後向被害男子佯稱介紹2名女友，其實都由她擔綱演出。田女以經濟困難、願意性交易、欠育幼院費用和女兒懷孕需安置等理由，要求男子匯款173次，共計騙到近200萬元。基隆地院審結，依詐欺取財罪判田女有期徒刑10月。全案可上訴。
判決指出，30多歲田女2017年6月6日向被害男子佯稱介紹女子「陳筱珊」跟他認識，並自行創設暱稱「大珊」的LINE ID，冒稱陳筱珊與男子互加好友。田女先後以家中經濟困難、願意性交易等不實理由，要求男子在同年11月1日間先後匯款88次給她。
男子匯款期間，多次要求與陳筱珊見面，田女最後以陳筱珊名義對男子說，因為酒駕要入監服刑，藉故中斷聯繫。
田女後來又向男子佯稱介紹暱稱「瑪麗亞」女子跟他認識，並與他互加LINE、微信好友。田女2017年11月15日起改用瑪麗亞名義，以欠朋友錢、欠育幼院費用和女兒懷孕需安置等理由，向男子索討金錢花用。
男子誤認瑪麗亞欲與他交往，先後匯款85次，加上先前的88次，男子合計匯款173次，被田女騙走199萬7200元。全案東窗事發後男子提告，基隆地檢署檢察官偵結起訴。
法院審酌田女缺錢花用不思循正途賺取，假意介紹女友，先後要求被害男子匯款173次，共199萬7200元供她花用，詐欺行為實應譴責。兼衡田女坦承犯行，並與被害人和解已賠1萬元，並依犯罪動機、目的、手段，國中畢業及、電子工廠上班月薪約3萬元，以及被害人、檢察官對刑度意見等情狀，處有期徒刑10月。
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