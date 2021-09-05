調查局偵查筆錄遭證人竊走 南機站認了：已要對方交回
調查局南部機動工作站追查一名南部立委政治獻金案時，約談一名證人查證，但當天調查筆錄卻趁女調查官不注意時，從調查官眼底下被夾帶出去，南機站今坦承內控不當，已要求這名證人交回攜出的文書資料；由於證人夾帶筆錄外出後，涉嫌向這名立委通風報信，恐涉及洩漏國防以外機密罪，南機站將依法追究證人所涉刑責。
南機站因辦案需要，日前通知證人到據點查證，沒想到他將一份未簽名的調查筆錄、提示資料外出，後來相關資料傳至辦案的立委耳中，轉而跑去告知該立委辦公室主任；立委發現被調查後，先找高雄市調處鳳山站據點詢問，沒多久更向調查局高層詢問，內部才驚覺筆錄失竊。
將偵查筆錄夾帶而出，後續衍生當事人串供、掌握調查進度、案情等疑慮，調查局正由內部政風室調查，至於在場的女調查官，不僅面臨行政懲處，若洩密影響案情調查，不排除由檢方簽分偵辦，釐清相關刑責。
南機站強調，事發後已立即要求證人交回夾帶外出的文書資料，不影響後續調查，整個調查都依照法定程序進行，並未接到民意代表關切案情。
調查局表示，從航基站前組長徐宿良盜賣毒品案後，已採行一連串強化改善措施，著手建立嚴密的扣押物品監管系統，防範一切可能發生疏失的情事，希望全面興革除弊。
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