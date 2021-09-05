性侵案被害人未滿16歲過半 決勝點梗圖宣導「不是都可IN」

基隆市警局統計今年上半年受理性侵害案件，被害人未滿16歲占53%，基隆地院上月判決兩件妨害性自主案，被害少女分別未滿16、14歲。警方以「奧運金牌羽球決勝點」照片自製梗圖，落球點標示「16歲」，強調「不是任何事都可以IN」，宣導任何人與未滿16歲的人發生性行為，就算對方是自願也要負法律責任。

基隆地方法院上月宣判兩件妨害性自主案件，林姓男子與未滿16歲少女交往半年，共發生101次性行為，還讓少女懷孕以藥物流產，101罪各判刑2月，應執行10月徒刑。已婚吳男與未滿14歲少女後發生3次性行為，因坦承犯行並已賠償被害人獲減刑，3罪各判1年6月，應執行有期徒刑2年。緩刑4年。

市警局婦幼隊表示，全市去年共受理88件性侵害案件，被害人年齡未滿16歲的占58%。今年上半年性侵案受理總件數為55件，被害人未滿16歲共29件，仍占53%。

基隆市警察局婦幼隊自製「性自主權以16歲為界」梗圖，利用「奧運金牌羽球決勝點」照片為背景，搭配大大的標語「不是任何事都可以IN」，強調尊重性同意權的重要性。

婦幼隊表示，「性自主權」即「性同意權」，任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上。只要「沒有」經過對方同意，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反意願方式發生性行為，都算是性侵害。