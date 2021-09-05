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理科男當密醫幫貴婦做醫美 2年違法完成152次療程
高雄市某醫美診所劉姓負責人，理工背景的他不具醫師資格，卻違規幫貴婦打飛秒雷射及光療，高雄市衛生局接獲檢舉後，2018年與高雄市刑大到診所搜索，當場查獲正在幫患者打雷射的劉男，清查劉從2016年至2018年，至少違法完成152次醫美療程；一審高雄地方法院依醫師法判他1年2月，緩刑5年，向國庫支付60萬元，服60小時勞務，二審改判1年2月，緩刑2年，改向國庫支付120萬元，再上4場法治教育課程。
判決指出，劉男經營的醫美診所在高雄市三民區，主打美容、隆鼻、保養等微整形。具電機相關背景的劉男，不具合法醫師資格，卻涉嫌從理科男改當密醫，2016年5月起，在自家診所違規幫貴婦打雷射，包含光療、肉毒、飛針等項目，每次收費從500元至5000元不等。
高雄市衛生局接獲檢舉，發現劉男從事「密醫」行為，2018年1月與高雄市刑大到診所搜索，進去診間當場逮到正在幫貴婦打雷射劉男，當場將他帶回偵辦。
劉在偵查坦承自己不是醫師，確實幫幾名患者偷打雷射。衛生局清查，從2016年5月起至2018年診所被搜索期間，至少幫20多名貴婦做治療，包含光療、回春點滴、保肝回春，以及肉毒、飛針等醫美、保養項目在內，至少違規治療152次，獲利17萬餘元。
高雄地方法院一審考量劉配合偵查，具悔意，依違反醫師法判刑1年2月，緩刑5年，向國庫支付60萬元，服60小時勞務。後來劉因為到某大學擔任講師，就讀電機工程所博士班，需要無犯罪紀錄的「良民證」，因此上訴二審希望縮短緩刑時間。
高等法院高雄分院合議庭認為，劉男被查獲後就未從事醫美療程，事後坦承犯行，深表懊悔，因此撤銷原審判決，改判1年2月，緩刑2年，參考檢方求刑意見，改向國庫支付120萬元，再上4場法治教育課程，還需服60小時勞務，可再上訴。
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