快訊

直播／本土+2 新北同住家人染疫、境外+4 無新增死亡

機組員和家人送集中檢疫車上只發紙尿片 嘆連基本人權都不給

聽新聞
test
0:00 / 0:00

理科男當密醫幫貴婦做醫美 2年違法完成152次療程

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市某醫美診所劉姓負責人，理工背景的他不具醫師資格，卻違規幫貴婦打飛秒雷射及光療，高雄市衛生局接獲檢舉後，2018年與高雄市刑大到診所搜索，當場查獲正在幫患者打雷射的劉男，清查劉從2016年至2018年，至少違法完成152次醫美療程；一審高雄地方法院依醫師法判他1年2月，緩刑5年，向國庫支付60萬元，服60小時勞務，二審改判1年2月，緩刑2年，改向國庫支付120萬元，再上4場法治教育課程。

判決指出，劉男經營的醫美診所在高雄市三民區，主打美容、隆鼻、保養等微整形。具電機相關背景的劉男，不具合法醫師資格，卻涉嫌從理科男改當密醫，2016年5月起，在自家診所違規幫貴婦打雷射，包含光療、肉毒、飛針等項目，每次收費從500元至5000元不等。

高雄市衛生局接獲檢舉，發現劉男從事「密醫」行為，2018年1月與高雄市刑大到診所搜索，進去診間當場逮到正在幫貴婦打雷射劉男，當場將他帶回偵辦。

劉在偵查坦承自己不是醫師，確實幫幾名患者偷打雷射。衛生局清查，從2016年5月起至2018年診所被搜索期間，至少幫20多名貴婦做治療，包含光療、回春點滴、保肝回春，以及肉毒、飛針等醫美、保養項目在內，至少違規治療152次，獲利17萬餘元。

高雄地方法院一審考量劉配合偵查，具悔意，依違反醫師法判刑1年2月，緩刑5年，向國庫支付60萬元，服60小時勞務。後來劉因為到某大學擔任講師，就讀電機工程所博士班，需要無犯罪紀錄的「良民證」，因此上訴二審希望縮短緩刑時間。

高等法院高雄分院合議庭認為，劉男被查獲後就未從事醫美療程，事後坦承犯行，深表懊悔，因此撤銷原審判決，改判1年2月，緩刑2年，參考檢方求刑意見，改向國庫支付120萬元，再上4場法治教育課程，還需服60小時勞務，可再上訴。

高等法院高雄分院改判劉男1年2月徒刑，緩刑2年，改向國庫支付120萬元，再上4場法治教育課程。記者張議晨/攝影
高等法院高雄分院改判劉男1年2月徒刑，緩刑2年，改向國庫支付120萬元，再上4場法治教育課程。記者張議晨/攝影

延伸閱讀

超商大夜班和國中女3次性行為 妻查手機發現大義滅親

趁鄰座女子熟睡...男子凍未條襲胸13次 賠10萬換緩刑

搭捷運也能學保養知識 理膚寶水安心保養列車上路

友華 搶攻逾百億醫美市場

相關新聞

理科男當密醫幫貴婦做醫美 2年違法完成152次療程

高雄市某醫美診所劉姓負責人，理工背景的他不具醫師資格，卻違規幫貴婦打飛秒雷射及光療，高雄市衛生局接獲檢舉後，2018年與...

老翁酒後僥倖逆向騎車 距家門口100公尺被警攔下

高雄73歲黃姓男子沒開車燈逆向在人行道上騎車，警方攔下後黃男散發濃厚酒味，呼氣酒測值達每公升0.49毫克。黃男自稱離家僅...

逃兵又曠職、監獄替代役逾8年 重刑犯已出獄他仍服不完

台東市李姓男子服1年的監所警察替代役，卻一再逃兵曠職，逾8年還沒服完，有的重刑犯都已經出獄，他的兵還沒當完，且因逃兵被5...

工人失業當起詐騙集團車手 提款一次判刑6月

陳姓工人原本受雇做太陽能裝置，因老闆與上游包商吵架，包商不讓他們進場作業，他突然失業沒有收入，加入詐騙集團擔任提款車手，...

女網傳「避開方艙醫院」警移送 法官不罰：未造成恐慌

台中市張姓女子在今年5月間在手機通訊軟體的群組內，轉貼「太原復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開」等不實訊息，太平警分局...

男子為取信金主投資做生意 竟偽造民事裁定書吃官司

張姓男子向葉姓被害人表示，可以合夥投資餐廳、汽車買賣，並為取得葉信任，涉嫌偽造台南高分院民事裁定書後，傳LINE給葉，葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。