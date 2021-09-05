老翁酒後僥倖逆向騎車 距家門口100公尺被警攔下
高雄73歲黃姓男子沒開車燈逆向在人行道上騎車，警方攔下後黃男散發濃厚酒味，呼氣酒測值達每公升0.49毫克。黃男自稱離家僅剩100公尺，想說離家近才貪圖方便騎車回家，沒想到家門前就被攔下，全案警詢後依公共危險罪移送法辦。
警方表示，昨天凌晨3時許苓雅分局成功路派出所員警執勤時，在新光路與中華四路發現黃男逆向騎在人行道上，且未開大燈，兩名員警見狀上前攔查。員警盤查時，黃男散發濃厚酒味，眼見躲不掉他才坦承有與友人小酌，喝了8罐啤酒。
黃男無奈說，疫情期間他在家很久，想說最近疫情較沒這麼緊繃，才去附近朋友家聚會，因為離家約500公尺，加上又是凌晨車少，才貪圖方便騎車回家，沒想到就在家門口前100公尺被警方攔下。
黃男呼氣酒測值達每公升0.49毫克，員警告知黃男相關權利後，依公共危險現行犯將他逮捕，依公共危險罪移送法辦，面臨2年以下有期徒刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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