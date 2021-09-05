盜獵山羌辯稱是原住民傳統 法官不採信但輕判3月

台東縣卑南族陳姓男子上山盜獵6隻山羌，事後辯稱是基於原住民狩獵傳統，但台東地方法院法官認為所謂「傳統文化」應該是非營利性自用情形，認定他的作法和原住民傳統無關，依違反野生動物保育法輕判有期徒刑3月、得易科罰金，案仍可上訴。

今年初，50多歲的陳姓男子在卑南鄉利嘉林道盜獵6隻山羌，下山時被捕，他聲稱是基於原住民狩獵傳統，用來自家招待返鄉親友食用，認為應受保障，但檢警認為他一次狩獵6隻，已不僅是為了自家食用，用途也非基於部落慶典或生活需求，極可能是用來出售牟利，依然移送法辦。

法官審理時發現，陳姓男子傳統狩獵觀念尚未完全根除，對國家法令禁止獵捕宰殺野生動物意識較不足，檢警雖懷疑他可能用來出售，但沒有他要販賣牟利的證據，且山羌已從保育動物改列一般類野生動物，對生態影響比較輕微，法定本刑為6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金，可說是「情輕法重」，即使判處最輕6月刑期依然過重，所以決定減輕其刑。

不過陳姓男子盜獵的山羌屬於犯罪所得，依法宣告沒收，由縣府農業處收領。