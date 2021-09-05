逃兵又曠職、監獄替代役逾8年 重刑犯已出獄他仍服不完

台東市李姓男子服1年的監所警察替代役，卻一再逃兵曠職，逾8年還沒服完，有的重刑犯都已經出獄，他的兵還沒當完，且因逃兵被5度判刑，刑期已超過役期，累計15月又19天，相關承辦人員每次看見通知都忍不住說，「又來了」。近期通知回役又未報到，正被移送第6次，紀錄持續刷新。據了解，李姓男子曾對友人說，在離島生活太枯燥，想「撐」到36歲除役。

無獨有偶，綠島監獄僅有2名替代役，實際上卻無替代役可用，因另一名來自宜蘭的替代役也比照「學長」李姓男子，連續逃兵也已持續4年多，今年2月又被通報停役移送法辦，近期判決可能也會出爐。

過去部隊班長等幹部常會對義務役士兵說「讓你有當不完的兵」，台東有人決定邊當邊逃18年的兵役，讓人跌破眼鏡。有知情者分析說，一般判刑刑期不重，每日易科罰金1千元，李姓男子前後還花不到50萬元，只要家中稍富裕，等於可用錢抵罰。先前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，也是替代役逃兵，未出事前一樣逍遙。

2013年4月間，當時18歲的李姓男子被派到綠島監獄服替代役，約1個月後休假返台，即開始迄今長達8年3個月的逃兵生涯，期間斷斷續續返回服役又逃兵，也不斷被判刑，從最初拘役50、59日，到後來被判3、4、5月有期徒刑，都易科罰金解決，但每次休假就又展開新的逃兵旅程，綠島監獄頭痛不已。最近一次是在2019年6月，李姓男子返台後先請病假，隨後就又逃兵迄今。

台東法界人士透露，替代役逃兵未攜械，也不涉軍事機密，不算大事，刑罰通常不重，所以多數逃兵者有恃無恐，如果家中有錢，可能不斷易科罰金在外逍遙。不過如果長期累犯，也曾有人被判刑8到10月，就須入監服刑，「完全要看法官」。

「真的頭痛，每次回去就找不到人，要協尋。」綠島監獄表示，經過查訪，李姓男子長期參加廟會活動，經常不回家，家人也管不住，依規定曠職7天就要通報，只能一再通報停役和移送法辦。替代役工作很輕鬆，通常是送文書和擔任大門警衛，但1年的役期服了8年多，有的人犯都已經出獄，他役期累計還不到半年，「真的不知道他在想什麼」。