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女網傳「避開方艙醫院」警移送 法官不罰：未造成恐慌

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子在今年5月間在手機通訊軟體的群組內，轉貼「太原復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開」等不實訊息，太平警分局獲報後，將張女依違反社會秩序維護法函送台中地院裁處，台中地院審理後，認定張女是轉傳，非憑空捏造，加上該訊息並未造成社會畏懼、恐慌，與構成要件不符，判張女免罰。

判決指出，張姓女子在今年5月27日在太平區住處以通訊軟體LINE，用自己帳號轉貼「太原復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開此處，5/27啟用收置外縣市確診個案」的不實訊息，台中市警局接獲檢舉後，由太平警分局認定違反社會秩序維護法，含送台中地院裁處。

張姓女子喊冤，已提供手機給警方檢視，已經忘了訊息是誰所傳的，當時收到訊息，看到後覺得緊張，因住在附近，當下沒有多想及查證其真假，只是想提醒大家不要過去那邊，才訊息再轉傳到群組，後來覺得訊息來源怪怪，也沒有很確定是不是真的，後來就收回訊息。

台中地院指出，根據社維法規定，散布謠言，足以影響公共安寧者，處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，而所謂散布，需要行為人主觀上有將明知是不實訊息，還將訊息散步給公眾的目的，並將不實訊息捏造，以謠言呈現，而散布內容足以讓聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧的情形，才構成違法。

台中地院審酌，張女思慮欠周，固有可議之處，但訊息非張女憑空捏造，且是基於善意提醒而轉傳群組，無法認定張女有故意捏造不實謠言而為散布的意圖，另外警方的卷證也無法證明，張女轉發訊息後，有造成聽聞者畏懼、恐慌的情形，判張女免罰。

台中市張姓女子在今年5月間，在LINE群組轉貼疫情不實訊息，遭警方依違反社維法函送，台中地院審理後，認為與構成要件不符，判張女免罰。圖／報系資料照
台中市張姓女子在今年5月間，在LINE群組轉貼疫情不實訊息，遭警方依違反社維法函送，台中地院審理後，認為與構成要件不符，判張女免罰。圖／報系資料照

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