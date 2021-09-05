工人失業當起詐騙集團車手 提款一次判刑6月

陳姓工人原本受雇做太陽能裝置，因老闆與上游包商吵架，包商不讓他們進場作業，他突然失業沒有收入，加入詐騙集團擔任提款車手，涉嫌提領蔡姓女被害人匯出5萬元。台南地院依詐欺取財罪，判處陳徒刑6月，案可上訴。

判決說，陳自2020年11月加入詐欺集團擔任車手，負責持人頭帳戶金融卡至各地自動櫃員機提領贓款。先由詐欺集團成員於去年12月18日中午12點多，冒充鄰居撥打電話給蔡姓女被害人，佯稱急需借款。

蔡女信以為真，同一天下午1點36分在新北市某銀行，自帳戶匯款5萬元至指定帳戶內，陳聽從詐騙集團指示，同一天下午1點47分，到台南市某便利商店，提領款項5萬元後，並將提領款項丟在關廟區某夜市草叢，再由其他詐欺集團成員取走。