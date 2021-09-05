男子為取信金主投資做生意 竟偽造民事裁定書吃官司

張姓男子向葉姓被害人表示，可以合夥投資餐廳、汽車買賣，並為取得葉信任，涉嫌偽造台南高分院民事裁定書後，傳LINE給葉，葉再傳給律師查證，識破是偽造公文，台南地院依張觸犯偽造公文書罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，張之前因偽造文書等案件，經法院判處應執行有期徒刑7年確定，去年8月3日假釋交付保護管束。張於執行期間，葉申請外僱工人，兩人因此認識，去年7月間起，張陸續向葉表示可以合夥投資餐廳、汽車買賣。

葉陸續交付36萬多元給張（詐欺部分，另為不起訴處分），去年9月初，葉詢問張投資汽車買賣進程，張為取得葉信任，去年9月16日，以電腦繕打及剪裁影印方式，冒用台南高分院名義，偽造109年度民字746號民事裁定公文。

冒用公文內容「主文：張聲請民事賠償。理由：一、上列聲請人（原告）張因經台灣高等法院上訴案民事裁定判決為被告人馬因賠償責任，於原告張1億2仟8佰42萬5千100元整，至名下法拍車87台全歸還（原告）張名下所有。隨即透過手機通訊軟體LINE傳送給葉。葉因此詢問律師，才知受騙。