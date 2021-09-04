快訊

發言人急籲住手！神學士興奮慶祝朝天鳴槍 至少釀17死

中職／看球先解碼？龍隊主場廣告全都碼 已向轉播單位抗議

空軍上校浮報經費判刑1年半 二審圖利仍無罪

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

諶姓空軍上校6年前任職空軍第5聯隊照相技術隊長辦理隊慶，被控浮報經費觸犯使公務員登載不實文書罪，及向其姊經營的花店買花布置會場涉及圖利，花蓮地院一審使公務員登載不實文書罪判諶1年半、緩刑2年，圖利部分無罪，檢方不服上訴，花蓮高分院二審近日審結，仍認為花卉採購為正常價格，與圖利要件不符而駁回。

諶姓軍官6年前任職空軍第401戰術混合聯隊（現為空軍第5聯隊）照相技術隊長，因籌辦小隊68年隊慶，為增加紀念衫公關品、以及彌補為隊慶墊付的官兵住宿、宴飲費用等原因，指示不知情下屬，浮報紀念衫、遊覽車租金，另還指示下屬向其姊經營的花店採購總價6萬8000元花卉，用來布置隊慶場地，事後被花蓮地檢署依涉犯貪汙治罪條例圖利罪、使公務員登載不實文書罪起訴。

花蓮地院於107年7月判決，浮報部分犯使公務員登載不實文書罪，2罪各判刑1年，應執行1年6個月；圖利部分，法官認為諶確實違反公職人員利益衝突迴避法規定，但無法認定有圖利意圖，判決無罪。

檢方不服，就圖利無罪部分上訴，花蓮高分院近日判決出爐，合議庭法官指出，經向「花卉全國聯合會」鑑價，不論以買斷或是租賃價來比較，本案估價單都比鑑定價格便宜，認為諶姊未因此獲得不法利益，諶的行為與圖利罪構成要件不符，駁回上訴，檢方仍可上訴。

此外，就諶違反公職人員利益衝突迴避法部分，法務部已於108年裁罰50萬元。

諶姓軍官被控6年前任職空軍第401戰術混合聯隊照技隊長，為辦隊慶而浮報經費。圖／報系資料照片
諶姓軍官被控6年前任職空軍第401戰術混合聯隊照技隊長，為辦隊慶而浮報經費。圖／報系資料照片

空軍 公務員 法務部

延伸閱讀

空軍上校遭控圖利判無罪 檢上訴二審駁回

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

美軍要以超前技術讓中恐懼 中國空軍：不怕苦不怕死

F-16V戰機衝出跑道 空軍取消1日戰備道起降全兵力預演

相關新聞

雲林首例！北港鎮長蕭永義貪汙1審就被懲戒法院判撤職

雲林縣北港鎮長蕭永義涉嫌「販賣職務」，向有意到清潔隊工作的人，包括里幹事的家人想要工作，也照收120萬元到150萬元不等...

空軍上校浮報經費判刑1年半 二審圖利仍無罪

諶姓空軍上校6年前任職空軍第5聯隊照相技術隊長辦理隊慶，被控浮報經費觸犯使公務員登載不實文書罪，及向其姊經營的花店買花布...

揪眾押人持械砸傷右眼失明 台南男賠償95萬被判3年4月

葉姓男子前年4月間因故夥同3名男子，到台南市中西區某海產店把李姓男子帶走，上車後以衣物罩住頭部毆打，強押李到高雄茄萣區處...

知名指揮家溫以仁提告文化部 求償國賠遭判敗訴

知名指揮家溫以仁向文化部提告國賠，指出他參與文化部管理的國立傳統藝術中心2009年辦理的「專任指揮」甄選獲得頭名，卻因甄...

當時的狠勁呢？男殺人未遂不入監 遇警盤查變縮頭烏龜

林姓男子為朋友出氣持西瓜刀狂砍對方人馬，導致對方肚破腸流，躺臥在地，一審遭士林地方法院判處3年6月有期徒刑。豈料林未上訴...

男駕車違規拒檢猛灌水 遭制止竟朝女所長潑水還辱罵

曾姓男子去年8月11日凌晨1時多駕車搭載女性友人行經台南市安南區安中路與海佃路口，因停等紅燈時超越停止線，當時派出所女所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。