空軍上校浮報經費判刑1年半 二審圖利仍無罪

諶姓空軍上校6年前任職空軍第5聯隊照相技術隊長辦理隊慶，被控浮報經費觸犯使公務員登載不實文書罪，及向其姊經營的花店買花布置會場涉及圖利，花蓮地院一審使公務員登載不實文書罪判諶1年半、緩刑2年，圖利部分無罪，檢方不服上訴，花蓮高分院二審近日審結，仍認為花卉採購為正常價格，與圖利要件不符而駁回。

諶姓軍官6年前任職空軍第401戰術混合聯隊（現為空軍第5聯隊）照相技術隊長，因籌辦小隊68年隊慶，為增加紀念衫公關品、以及彌補為隊慶墊付的官兵住宿、宴飲費用等原因，指示不知情下屬，浮報紀念衫、遊覽車租金，另還指示下屬向其姊經營的花店採購總價6萬8000元花卉，用來布置隊慶場地，事後被花蓮地檢署依涉犯貪汙治罪條例圖利罪、使公務員登載不實文書罪起訴。

花蓮地院於107年7月判決，浮報部分犯使公務員登載不實文書罪，2罪各判刑1年，應執行1年6個月；圖利部分，法官認為諶確實違反公職人員利益衝突迴避法規定，但無法認定有圖利意圖，判決無罪。

檢方不服，就圖利無罪部分上訴，花蓮高分院近日判決出爐，合議庭法官指出，經向「花卉全國聯合會」鑑價，不論以買斷或是租賃價來比較，本案估價單都比鑑定價格便宜，認為諶姊未因此獲得不法利益，諶的行為與圖利罪構成要件不符，駁回上訴，檢方仍可上訴。